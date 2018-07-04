Плата за выезд. Путин одобрил рост пошлин на права и загранпаспорт

За оформление водительского удостоверения теперь нужно будет заплатить 3 тысячи рублей, а загранпаспорт нового образца обойдется в 5 тысяч рублей.

Стоимость госпошлины за оформление загранпаспорта и водительского удостоверения нового образца для россиян будет увеличена. Законо повышении размера платежей за документы подписал президент России Владимир Путин . Теперь, чтобы оформить новые права, нужно будет заплатить 3 тысячи рублей вместо 2 тысяч рублей. А для получения заграничного паспорта — не 3,5 тысячи рублей, а 5 тысяч рублей. Стоимость пошлины для детей также выросла — с 1,5 тысяч рублей до 2,5 тысяч рублей.

Получить скидку смогут те, кто захочет оформить электронную версию документа. Новые расценки вступят в силу уже скоро — закон начнет действовать через месяц после публикации.

В конце июня депутаты Госдумы одобрили повышение госпошлин, чтобы компенсировать затраты на изготовление документов и создание инфраструктуры для обработки и хранения данных, отмечает Ura.ru.

Экономист назвал садизмом повышение госпошлины на оформление загранпаспорта

Экономист, член экспертного совета « Деловой России » Владислав Жуковский считает, что новые расценки, особенно на загранпаспорт, закроют доступ россиянам к загранице.

«У нас почти 3,5-4 миллиона россиян являются невыездными, потому что они либо работают в Минобороны , Росгвардии, МВД и прочих структурах, либо являются чиновниками. Почему бы не сделать так, чтобы остальные россияне ещё сильнее любили Россию и больше соглашались со всякими разными разрушительными социально-экономическими реформами (повышение пенсионного возраста, НДС и прочее — прим. НСН) и чтобы не смотрели, как живёт заграница, чтобы отдыхали предпочтительно в России. Лишить россиян паспортов напрямую — может не прокатить, могут сделать так, чтобы загранпаспорт было купить дороже, чем это могли себе позволить», — отметил экономист в эфире НСН.

Экономист назвал повышение пошлины антиконституционной мерой. «Говорить про то, что повышение незначительное — это абсолютно бессовестное заявление со стороны чиновников, потому что это повышение происходит не первый раз. У нас каждые 2 года происходит повышение на так называемые госуслуги, хотя этот термин является антиконституционным. У нас чётко написано, что у нас социально ориентированное государство и государство выполняет конституционные обязанности», — подчеркнул Жуковский.