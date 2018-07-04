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Путин подписал поправки в бюджет Пенсионного фонда
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Путин подписал поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год, его дефицит составит 0,3% ВВП. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с законом, доходы фонда в 2018 году снижаются на 66,8 миллиарда рублей — до 8,266 триллиона рублей (8,4% к ВВП), одновременно увеличиваются его расходы на 92,2 миллиарда рублей — до 8,532 триллиона (8,7% к ВВП). Изменение общего объема доходов связано с уменьшением объема средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФР в форме межбюджетных трансфертов на 68,3 миллиарда рублей.
Дефицит бюджета ПФР составит 265,5 миллиарда рублей (0,3% ВВП), что на 158,9 миллиарда выше утвержденного законом показателя. Источником финансирования дефицита являются не использованные в 2017 году остатки средств, образовавшиеся в бюджете фонда на начало 2018 года.
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