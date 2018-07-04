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Путин повысил госпошлины
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Путин подписал закон о повышении госпошлин на загранпаспорт и права 

РИА Новости 4 часа назад
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов с электронным чипом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, за выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 тысячи рублей до 5 тысяч, за выдачу загранпаспорта нового образца детям до 14 лет — с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.
За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины увеличен с 2 тысяч до 3 тысяч рублей. За выдачу документа нового образца о регистрации транспортного средства, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, — с 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.
Увеличение размеров государственной пошлины связано с ростом затрат федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче документов нового поколения, содержащих электронный носитель информации.
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