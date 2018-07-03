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В Удмуртии подсчитали число людей, проживающих за чертой бедности
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В Удмуртии подсчитали число людей, проживающих за чертой бедности 

Rambler News Service 3 июля 2018
Доля жителей Удмуртии, проживающих за чертой бедности, составила по итогам 2017 года 12,5% — или 189,6 тыс. человек. В 2012 году показатель составлял 11,1% от общей численности населения региона, сообщает Udm-info.ru со ссылкой на Удмуртстат.
В прошлом году на долю 10% наиболее обеспеченного населения Удмуртии приходилось 27,41%, всех денежных доходов, тогда как на долю 10% наименее обеспеченного — 2,38%.
Самый низкий уровень бедности в 2017 году среди регионов ПФО был зафиксирован в Татарстане, самый высокий — в Марий Эл.
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