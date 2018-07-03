В Удмуртии подсчитали число людей, проживающих за чертой бедности

Доля жителей Удмуртии , проживающих за чертой бедности, составила по итогам 2017 года 12,5% — или 189,6 тыс. человек. В 2012 году показатель составлял 11,1% от общей численности населения региона, сообщает Udm-info.ru со ссылкой на Удмуртстат.

В прошлом году на долю 10% наиболее обеспеченного населения Удмуртии приходилось 27,41%, всех денежных доходов, тогда как на долю 10% наименее обеспеченного — 2,38%.