Сюрпризы от ФНС. Будут ли облагаться налогом переводы на карту

ФНС успокаивает: переводы с карты на карту не будут облагаться налогом. Но так ли уж дым без огня?

ФНС не будет взимать налоги при переводе денег с карты на карту. Налоговики в очередной раз попытались развеять страхи граждан. Ранее соцсети наполнились сообщениями: налоговая с 1 июля будет отслеживать переводы физлиц и обложит их поборами.

«Немного испугались», «стало боязно» — так реагируют опрошенные Business FM самозанятые россияне. Одна из них — московский репетитор Ольга. Как и для многих учителей, репетиторство для нее — заработок побочный.

Как и у всех, налоги с этого дохода не платятся. Он, в общем-то, небольшой — от тысячи до трех тысяч за час. И, конечно, многие предпочитают перевести с карты на карту, обычно через Сбербанк . Как только соцсети наполнились сообщениями, что с этих доходов будут автоматически снимать 13% налога, Ольга задумалась о наличной оплате.

Ольга репетитор «Вначале очень испугалась, когда пришла информация о том, что переводы с карты на карту будут облагаться налогом. Потом пришла информация, что это не так страшно. Сумма не такая большая: от тысячи до трех тысяч рублей у учителя, у меня, например. Наверное, задумаюсь: может быть стоит брать все-таки деньги наличными».

ФНС, кажется, уже устала объяснять: налог за перевод с карты на карту брать не будут. И, вообще, с 1 июля никакие поправки в налоговый кодекс в силу не вступали — они вступили с 1 июня, но касались лишь металлических счетов, то есть вложений в драгметаллы.

Может быть, просто перепутали с июлем 2014-го. Тогда налоговики получили законный доступ к банковской тайне. Он есть и сейчас. Но на практике следят за большими суммами. Репетиторы и сиделки, по идее, тоже должны платить в казну. Но игра в ловлю пары тысяч рублей для ФНС не стоит свеч.

Хотя тем, кто работает в сером секторе и регулярно получает более крупный доход, задуматься стоит, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк

Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK: «Если вы уже немножечко больше студентов, уже немножечко на промышленных основах занимаетесь подобным бизнесом, и вам, соответственно, платят уже не по 500 рублей, а больше и более регулярно. Здесь в первую очередь надо иметь в виду: видимо, на вас может обратить внимание обслуживающий вас банк — об этом многие забывают. Налоговые органы что-то могут узнать, в первую очередь, от банка: не к ним же приходят такие деньги, а в банк».

Панику унять сложно, и вопросы, которые задают люди, умом не понять. Вот, например, комментарий на странице Сбербанка в Facebook: «При переводе денег между своими счетами вы будете брать налог? То есть, если я не пользуюсь картой „Мир“ и перевожу на свою же Visa , то я вам должна буду отдавать деньги?».

Сбербанк, кстати, тоже не раз объяснял, что никаких налогов брать не будут. Но некоторые опасения не лишены оснований. Банки сейчас очень осторожны, и если что-то покажется подозрительным — могут заблокировать счет и сообщить в ФНС.

Москвичка Екатерина состоит в школьном родительском комитете. Примерно раз в месяц ученики, включая ее ребенка, ездят на разные экскурсии. Деньги перечисляют Екатерине через Сбербанк-онлайн. Она снимает в банкомате и платит за экскурсию. Вот, что видит банк: ежемесячно клиенту на счет приходят десятки тысяч мелкими транзакциями. А потом еще и обналичивание. Вдруг, заблокируют?

Екатерина, москвичка: «Я об этом как-то не задумывалась, было очень удобно пользоваться, и родителям, которые перечисляют, не надо было тратить время, но сейчас как-то я задумываюсь. Я думаю, что могут появиться вопросы, а доказать, что ты занимаешься, так сказать, благим делом, хорошим, на совершенно какие-то начинаниях, и ничего за это не имеешь, только проблемы, как-то это немного боязненно, и непонятно, что с этим делать дальше».

Граждане дают друг другу советы. Чтобы не сняли 13%, при переводе нужно отправлять текстовое сообщение получателю средств. Например: «Отдаю долг, спасибо!». Или «С днем рождения, дорогой!». Смысл в том, что расчет по долгу или дарению налогом не облагается.

Толку от этого, конечно, особого не будет. А серым бизнесменам с приличным оборотом все равно не поможет. Но для остальных польза, возможно, есть. Эти данные тоже можно анализировать. И банк увидит, что его клиент с одной стороны щедрый, с другой — аккуратно обслуживает свои обязательства. На этом глуповатом предположении на общем глуповатом фоне стоит поставить точку.