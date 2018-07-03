А. Кибовский: Ежегодный грант мэра для столичных библиотекарей составит 240 тыс. руб.

Библиотекари с сентября 2018 г. будут получать ежемесячный грант мэра в размере 20 тыс. руб. Всего же в год работники столичных читален получат выплаты в размере 240 тыс. руб. Об этом на заседании Совета директоров публичных библиотек столицы сообщил руководитель департамента культуры Александр Кибовский

«Это будут гранты мэра каждому библиотекарю, фактически ежемесячно по 20 тыс. руб. каждому к зарплате. Она у каждого разная, но в данном случае мы фиксируем, что грант всем одинаковый: и большому начальнику, и рядовому сотруднику. Выплата будет проводиться поквартально, раз в квартал, в соответствии с отработанным временем, и первую выплату мы должны осуществить в конце августа — начале сентября. С каждым работником будет заключаться договор о выплате 240 тыс. в год», — сказал А. Кибовский.

Он напомнил что на данный момент средняя заработная плата библиотекаря составляет 66 тыс. руб.