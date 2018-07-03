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Исследование: почти 30% россиян тратят отпускные на подарки для себя и близких
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Исследование: почти 30% россиян тратят отпускные на подарки для себя и близких 

Банки.ру 3 июля 2018
Таковы данные исследования сервиса онлайн-займов «Робот Займер».
«Наибольшее количество граждан собираются потратить полученные отпускные на развлечения и подарки для себя и своих близких — 27,9%. Каждый пятый — 20,9% респондентов — сообщил о том, что не получает отпускных, поскольку они не предусмотрены, или по причине имеющегося статуса пенсионера, самозанятого, нахождения в декрете и так далее. Еще 16,5% опрошенных намерены потратить свои отпускные на выплаты долгов, в том числе и погашение кредитов и займов, а 14,6% — на оплату поездки/ путешествие», — отмечается в сообщении.
Продуктовый виджет
По словам аналитиков, 7,9% россиян собираются расходовать средства в обычном режиме, находясь дома или на даче, а 4,7% — хотят купить за счет полученной выплаты дорогую полезную вещь. И лишь 3,9% опрошенных будут откладывать часть отпускных впрок. Остальные 3,6% граждан назвали собственные варианты статей расходов, среди которых такие, как покупка животных, шопинг, проведение торжеств, ремонты жилья или автомобиля.
В опросе компании приняли участие около 10 тыс. граждан, проживающих в 85 регионах РФ.
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