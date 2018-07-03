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«Государство смотрит на пенсионера как на опытного специалиста и будет поощрять его карьеру»
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«Государство смотрит на пенсионера как на опытного специалиста и будет поощрять его карьеру» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«От грядущего повышения пенсионного возраста, на мой взгляд, будут одни плюсы. Во-первых, мы встраиваемся в международную логику пенсионных фондов — самые последние, кто пытается поднять пенсионный возраст. Отечественная система крайне устарела, поскольку была принята еще в прошлом веке. И мы пришли к тому, что сегодня на одного неработающего у нас 1,7 работающего человека. Пропорция просто нетерпима и алогична. Во-вторых, прибавка, которую государство обеспечит каждому неработающему пенсионеру. 12 тысяч в год — это неплохие деньги. В-третьих, предусматривается и переходный период, который сохраняет гендерные различия. Для женщины переходный период — 16 лет, а для мужчины — 10. Нормальная, вполне обоснованная ситуация, где пенсионный возраст будет повышаться постепенно, а не одномоментно.
Самое главное, что это повышение пенсионного возраста укладывается в политику правительства последних лет, которая основана на вложениях в человеческий капитал. Сначала был материнский капитал, разные дополнительные льготы. Теперь же пришло время стабилизировать ситуацию, зайдя с другого края.
Важен и посыл, который делает государство в адрес человека старшего возраста. Оно рассчитывает на нынешнего пенсионера как на опытного специалиста, будет поощрять продолжение его карьеры. Лично мне это очень важно. В свои 60 лет я хочу нормально работать еще 10 лет. И государство даст эту возможность, показывая, что оно заботится не только о сегодняшних событиях, но и о том, как страна будет жить через 10, 20, 30 лет.
Конечно, есть одна проблема, которую следует решить в ближайшие годы. Раз люди старшего поколения будут оставаться в трудоспособном состоянии, то для выпускников вузов придется создавать новые рабочие места. Иначе рискуем получить напряженность от повышения пенсионного возраста со стороны молодежи».
Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости».
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