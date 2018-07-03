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Более 37 млн рублей направят на жилье для многодетных семей Дона
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Более 37 млн рублей направят на жилье для многодетных семей Дона 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Более 37 млн рублей предусмотрено в бюджете Ростовской области на 2018 год на обеспечение жильем многодетных семей.
Согласно информации из официальных источников, нуждающимися в жилье признаны семьи в Шахтах, Дубовском, Неклиновском, Красносулинском и Октябрьском районах.
Из них четыре семьи имеют троих и более близнецов, четыре — десятерых и более несовершеннолетних детей.
С начала года на Дону за счет средств областной казны были обеспечены жильем две семьи, в которых растут тройняшки. На эти цели затрачено более 6,5 млн рублей.
Еще более 5 млн рублей пошло на жилье для живущей в Красносулинском районе семьи с 12 детьми.
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