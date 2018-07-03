Более 37 млн рублей направят на жилье для многодетных семей Дона

Более 37 млн рублей предусмотрено в бюджете Ростовской области на 2018 год на обеспечение жильем многодетных семей.

Согласно информации из официальных источников, нуждающимися в жилье признаны семьи в Шахтах, Дубовском, Неклиновском, Красносулинском и Октябрьском районах.

Из них четыре семьи имеют троих и более близнецов, четыре — десятерых и более несовершеннолетних детей.

С начала года на Дону за счет средств областной казны были обеспечены жильем две семьи, в которых растут тройняшки. На эти цели затрачено более 6,5 млн рублей.

Еще более 5 млн рублей пошло на жилье для живущей в Красносулинском районе семьи с 12 детьми.