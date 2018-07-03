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Поднятие пенсионного возраста в России вызывает ненависть российских женщин
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Поднятие пенсионного возраста в России вызывает ненависть российских женщин 

ИноСМИ 3 июля 2018
Фото: ИноСМИ
Проект реформы российского правительства о повышении пенсионного возраста основательно разозлил россиян. Особенно сильно рассердились женщины, которым и раньше было тяжело прокормить себя.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил, что правительство намеревается поднять пенсионный возраст женщин до 63, на восемь лет, а пенсионный возраст мужчин — до 65, на пять лет.
Эта идея сразу была воспринята в штыки, и по итогам соцопроса 82% россиян выступают против реформы. Если российские мужчины в среднем живут до 66 лет, то получается, что многие даже не успеют выйти на пенсию. По мнению многих женщин, поднятие пенсионного возраста на восемь лет — слишком сурово. Россиянкам среднего возраста очень тяжело найти работу, которая могла бы их обеспечить до самой пенсии.
Одна из таких женщин — 44-летняя Валентина Жолкина, которая безрезультатно ищет работу в Москве уже два года. Раньше она работала на предприятии, которое прекратило существовать, когда она была в декретном отпуске. Сейчас работодатели считают ее слишком старой.
«Они говорят, что после определенного возраста женщине больше не подобает сидеть за офисным столом».
По словам Жолкиной, мужчины могут найти временную подработку, а женщинам не всегда удается получить даже малооплачиваемую работу. Пенсия в 55 лет была как спасательный круг.
50-летняя дизайнер Анна Нестерова отмечает, что поднятие пенсионного возраста повлияет на жизнь молодых семей. Русские бабушки всегда оказывали большую помощь в воспитании маленьких внуков.
Активист Алена Попова, которая обеспокоена проблемами карьерного роста женщин, говорит, что отношение к пожилым женщинам в России отличается от западных взглядов.
«У нас очень сексистское общество. По мнению многих, пенсионеркам нужно сидеть дома с внуками».
Многие пожилые женщины боятся, что молодое поколение на работе будет их притеснять.
К пенсионной реформе в России относятся настолько плохо, что она даже пошатнула популярность Владимира Путина. Согласно опросу общественного мнения, после объявления проекта пенсионной реформы число сторонников Путина сократилось с 75% до 67%. Более 2,5 миллионов россиян подписали петицию с требованием отмены реформы.
Пенсионный возраст в России — один из самых низких в мире, и пенсионеры обходятся государству дорого, поскольку их число растет с большой скоростью. Пенсионного возраста достигла уже четверть населения России.
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