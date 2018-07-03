В Югре за 2 года можно накопить на квартиру? Рейтинг доступности жилья

Чуть больше двух лет, минимум, нужно среднестатистической семье с одним ребенком в Югре , чтобы накопить на квартиру.

Об этом свидетельствуют результаты исследования доступности жилья для российских семей на начало 2018 года, которое подготовили эксперты рейтингового агентства РИА Рейтинг медиагруппы МИА «Россия сегодня».

«В качестве индикатора рейтинга выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра в ценах начала 2018 года, откладывая для этой цели свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат», — говорится в исследовании.

Югра в этом рейтинге занимает третье место, уступая только Магаданской области ЯНАО , где на покупку жилья должно уйти меньше двух лет.

Также отмечается, что средняя цена квартиры 54 квадратных метра в Югре составляет 2,9 млн рублей.