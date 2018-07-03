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Мотивация: семьям тройняшек в Ростовской области дадут жилье за счет бюджета
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Мотивация: семьям тройняшек в Ростовской области дадут жилье за счет бюджета 

Деловое сообщество 1 час назад
Семьям, в которых с начала 2018 года появилась тройня, а таких в Ростовской области оказалось две, за счет средств региона дадут жилье. Об этом рассказал заместитель донского губернатора Сергей Сидаш. На эти цели региональный бюджет выделил 6,6 млн руб.
Помимо этого, семье с 12 детьми из Красносулинского района передали жилье стоимостью 5,2 млн руб. Отметим, что в регионе действует программа предоставления жилья по договору соцнайма семьям, в которых есть не менее троих близнецов, а также не менее 10 детей. В прошлом году на эти цели было направлено 14,1 млн руб.
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