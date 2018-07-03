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Ждать новоселья 6 лет: новосибирским семьям стало проще накопить на квартиру
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Ждать новоселья 6 лет: новосибирским семьям стало проще накопить на квартиру 

ngs.ru 32 минуты назад
Фото: ngs.ru
Аналитики РИА «Рейтинг» подсчитали, сколько нужно копить новосибирской семье, чтобы купить квартиру без ипотеки.
Агентство составило «Рейтинг регионов по доступности приобретения жилья».
«В качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра в ценах начала 2018 года», — говорится в результатах исследования.
Исследователи учитывали деньги, оставшиеся в семье после трат, учтённых в прожиточном минимуме. Также предполагается, что семья будет использовать накопленные депозиты.
Новосибирская область в рейтинге оказалась на 49 месте из 84-х. Чтобы новосибирская семья смогла купить указанную квартиру на вторичном рынке ей потребуется 5,7 года. При этом средняя стоимость квартиры оценивается в 2,7 миллиона рублей. Также в исследовании отмечалось, что год назад новосибирцам потребовалось бы 7 лет, чтобы накопить на квартиру.
Лидером рейтинга оказалась Магаданская область: всего за 1,3 года местная семья может накопить на квартиру стоимостью 2,3 миллиона.
«В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2018 года», — отмечают аналитики.
Специалисты отмечают, что согласно результатам исследования, доступность жилья за последний год в целом по стране немного выросла. «В среднем по России для приобретения квартиры в первом квартале 2018 года нужно копить 3,8 года, а по итогам первого квартала 2017 года требовалось 4,2 года», — делают выводы эксперты.
По данным Новосибирскстата, средняя зарплата новосибирца за первые два месяца 2018 года составляла 33 тысячи 46 рублей.
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