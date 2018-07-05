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Стали известны регионы России, где легче накопить на квартиру
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Стали известны регионы России, где легче накопить на квартиру 

Российская Газета 5 июля 2018
Фото: Российская Газета
Результаты рейтинга вызвали у магаданцев, мягко говоря, недоумение. Видимо, они живут и работают на какой-то другой Колыме. В Магадане цены на «двушки» в 51-54 квадратных метра на вторичном рынке от 2,3 до 2,8 миллиона рублей. Если предположить, что в семье оба супруга получают среднюю, по данным Росстата, зарплату, то, действительно, за 15-18 месяцев набежит сумма, равная стоимости квартиры. Только при этом потенциальные новоселы не должны ни есть, ни пить.
По данным сайта Trud.com, средняя зарплата в Магаданской области в июле 2017-го равнялась 32 906 рублям, в июне 2018-го — 33 323.
— Рейтинг, рассчитанный по средней заработной плате, совсем не показателен, — комментирует министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области Василий Рыжков. — Вот, скажем, ситуация, которая была лет пять назад: в Тенькинском районе средняя зарплата в первом-третьем кварталах была 43-48 тысяч рублей, а потом в акционерном обществе «Рудник имени Матросова» выплатили годовую премию, и средний заработок по району подскочил до 98 тысяч. Как подводить под общий знаменатель золотодобытчиков и, допустим, сотрудников детского сада, ведь оплата у них серьезно различается?
Эксперты РИА объясняют рывок Колымы на первое место рейтинга снижением цен на вторичном рынке. Как пояснили в консалтинговой компании «Правовой центр» (Магадан), в декабре 2017 года квадратный метр оценивался в 56-58 тысяч рублей, в мае 2018-го — 53-54. То есть падение примерно на семь процентов.
Почти 14 лет придется копить на двухкомнатную квартиру в 54 кв. метра семье из трех человек в Дагестане
— Мы снижения не наблюдаем, — уверяют в магаданском агентстве недвижимости «Шанс», — хотя продажи идут очень плохо: например, с начала года через наше агентство купили всего две квартиры. Зато на продажу — десятки. Вот на днях женщина обращалась: съездила в отпуск в Рязань, вернувшись, тут же выставила свое жилье на продажу — будет уезжать на «материк».
Но не все магаданцы «голосуют ногами»: за январь-май в области выдали 841 ипотечный кредит на сумму 1,8 миллиарда рублей со средневзвешенной ставкой 9,8 процента.
— Была бы у людей реальная возможность накопить на покупку квартиры со своей зарплаты за год-другой, как подсчитали составители рейтинга, магаданцы бы не брали ипотечные кредиты, — подчеркивают специалисты «Правового центра».
Ямало-Ненецкий автономный округ занимает вторую строчку рейтинга, ненамного уступив Магаданской области. В ЯНАО можно накопить на квартиру ровно за полтора года, средняя стоимость типовой квартиры в регионе оценивается в 3 миллиона рублей.
У аналитиков РИА слишком оптимистичный взгляд на вещи, иронизирует руководитель одного из ведущих риелторских агентств в Салехарде Евгений Рыбалкин. Копить на стандартную «двушку» семье со средними доходами нужно не полтора года, а как минимум пять лет. И это при том что заработки на Ямале одни из самых высоких в стране — 96 772 рубля в месяц получает в среднем житель Салехарда.
— Давайте посчитаем, двухкомнатная квартира в 54 квадратных метра в Салехарде стоит 4,5-5 миллионов рублей. И даже если семья из двух человек будет откладывать зарплату одного из супругов целиком на покупку квартиры, то собственную квартиру супруги смогут согласовать не раньше чем через четыре-пять лет.
И это если экономить на продуктах, которые как минимум в полтора раза дороже, чем в средней полосе России.
— Сохранились, конечно, на Ямале и бревенчатые дома барачного типа, в них «двушка» стоит 3 миллиона. В сезон, с начала апреля и до конца лета, когда северяне уходят на пенсию, продают квартиры и уезжают на «большую землю», можно выгадать и за 2,5 миллиона. Но и на такую квартиру копить нужно минимум два-три года, — резюмировал Евгений Рыбалкин.
Дольше всех, почти 14 лет, копить на двухкомнатную квартиру в 54 квадратных метра на вторичном рынке жилья придется семье из трех человек в Дагестане. Это не соответствует ситуации на рынке, считает заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Залкип Залкипов. «По факту жилье гораздо доступнее», — заявил он. И добавил, что с приходом нового руководства республики и Минстроя РД, например, снижены процентные ставки при привлечении ипотечных кредитов на приобретение (строительство) жилья.
Эксперты «РИА Рейтинг» отмечают, что в подавляющем большинстве регионов доступность жилья для семей с одним ребенком стала выше, так как потенциальный срок, за который можно было бы накопить на типовую двухкомнатную квартиру, по сравнению с прошлым годом сократился. «Доступность жилья повысилась, потому что цены на жилье не растут, — считает член президиума Общественного совета Минстроя Илья Пономарев. — Снизилась инвестиционная активность, рынок недвижимости просел, поэтому и увеличилась доступность покупки квартир. Но доступны они не для всех. Остаются 20 процентов населения, для которых собственная квартира остается несбыточной мечтой.
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