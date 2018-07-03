Жители Адыгеи смогут получить пенсионные накопления умерших родственников

Напомним, правопреемники могут получить все пенсионные накопления, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета своего родственника, если он был участником системы обязательного пенсионного страхования и умер до выхода на пенсию (до назначения накопительной пенсии).

Накопительная пенсия имеется не у всех. В 2002-2004 году она формировалась у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин 1953 года рождения и моложе. С 2005 года накопительная пенсия пополняется только у граждан 1967 года рождения и моложе.

Если человек умирает после назначения ему срочной пенсионной выплаты, остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского семейного капитала, направленных на формирование накопительной пенсии), не выплаченных ему в виде срочной пенсионной выплаты, могут получить правопреемники. Прежде всего, это супруги, дети и родители умершего. Если их нет, то претендовать на эти деньги могут другие родственники — братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки. Остаток средств материнского семейного капитала, невыплаченный умершей матери в виде срочной пенсионной выплаты, также могут получить её правопреемники: в первую очередь — супруг, во вторую — дети.

Обращаться за выплатами нужно в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства или в негосударственный пенсионный фонд, если человек при жизни передал ему право управления своими пенсионными накоплениями. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев после смерти родственника. Если прошло больше времени, срок для обращения за выплатой придется восстанавливать в судебном порядке.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Адыгея рекомендует обратиться в Управление (Отдел) ПФР по месту жительства в течение 2-х месяцев со дня смерти застрахованного лица и узнать, зафиксированы ли на индивидуальном лицевом счете умершего пенсионные накопления, а также где они формируются — в ПФР или в НПФ. При условии, что пенсионные накопления формировались в Пенсионном фонде РФ, правопреемник может подать заявление на их выплату в территориальный орган ПФР.