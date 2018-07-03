Россиян предупредили о проблемах с мобильными платежами

Банки предупредили о проблемах с мобильными платежами из-за новых требований ЦБ

Ассоциация российских банков (АРБ) предупредила о возможных сложностях для пользователей при работе с мобильным банком из-за новых требований Центробанка о безопасности платежей. Так, пользователям придется иметь по два мобильных телефона или электронную цифровую подпись. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей АРБ.

Новые требования ЦБ предполагают, что банк должен использовать «раздельные технологии» при подготовке перевода и его подтверждении, когда финансовая организация не может обеспечить «непосредственный контроль защиты информации от воздействия вредоносного кода» при проведении платежей клиентов.

Эксперты издания считают, что понятие «раздельные технологии» является размытым. Глава SafeTech Денис Калемберг уверен, что «для работы с мобильным банком может быть применено компактное устройство с возможностью контроля реквизитов, подключающееся к смартфону по Bluetooth». В МКБ считают, что дополнительным каналом подтверждения операций может стать еще один смартфон, звонок в колл-центр банка или электронная цифровая подпись.

Издание делает вывод, что в любом варианте использование мобильного банка станет для пользователей дороже (за счет приобретения дополнительного устройства) или будет занимать больше времени.

Кроме того, новые правила ЦБ разрешают вводить ограничения по сумме перевода, местоположению клиента, списку возможных получателей и устройству, с которого проводят транзакцию, в случае, если платеж невозможно проверить по двум каналам. Новые требования уступают в силу с 1 января 2020 года.

Представители АРБ намерены попросить ЦБ, чтобы тот прояснил неясные моменты в новых требованиях по безопасности платежей.