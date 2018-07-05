В Челябинске прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Челябинске состоялся митинг против повышения пенсионного возраста, организованный Федерацией независимых профсоюзов (ФНПР). По данным СМИ, на акцию протеста в Челябинске собралось около тысячи участников при заявленной численности в пять тысяч. Организация ранее заявила, что выступает не против пенсионной реформы в целом, но против повышении пенсионного возраста.

«Вместо полноценной дискуссии и поиска решений, направленных на повышение уровня жизни граждан, нам предлагаются фальшивые аргументы, административные запреты и — теперь — клевета», — говорится на сайте ФНПР.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», около 90% россиян негативно отозвались о пенсионном законодательстве.