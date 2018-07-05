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В Челябинске прошел митинг против повышения пенсионного возраста
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В Челябинске прошел митинг против повышения пенсионного возраста 

РИА «ФедералПресс» 5 июля 2018
Фото: ЕАН
В Челябинске состоялся митинг против повышения пенсионного возраста, организованный Федерацией независимых профсоюзов (ФНПР). По данным СМИ, на акцию протеста в Челябинске собралось около тысячи участников при заявленной численности в пять тысяч. Организация ранее заявила, что выступает не против пенсионной реформы в целом, но против повышении пенсионного возраста.
Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что «общественные организации» и «большинство граждан, судя по социологическим опросам», возмущены реформой. По его мнению, митинги «становятся „отдушиной“ для выражения негатива».
«Вместо полноценной дискуссии и поиска решений, направленных на повышение уровня жизни граждан, нам предлагаются фальшивые аргументы, административные запреты и — теперь — клевета», — говорится на сайте ФНПР.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», около 90% россиян негативно отозвались о пенсионном законодательстве.
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