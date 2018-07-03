Банки отказываются от sms в пользу Viber

Вместо sms-сооб­щений о транзакциях клиентов банки — партнеры процессинговой компании «Мультикарта» попробуют слать им сообщения в мессенджере Viber

Процессинговая компания «Мультикарта» переводит оповещения клиентов по операциям с их банковских карт из sms-сообщений в мессенджер Viber, сказал «Ведомостям» представитель «Почта банка» (ему принадлежит 74,7% ООО «Мультикарта», остальные 25,3% — у банка ВТБ , следует из данных «СПАРК-Интерфакса»). Мессенджер Viber часто используется для маркетинговых рассылок, сейчас же его сообщения будут информировать клиента о пополнении счета или списании денег — в сообщении он получит сумму операции и актуальный баланс карты, объяснил суть новшества начальник управления по работе с клиентами «Мультикарты» Алексей Блинов

Сервис оповещений через Viber уже работает в шести региональных банках, сообщил Блинов, не раскрыв их названий и совокупной аудитории. «Мультикарта» планирует расширить этот сервис до 40 банков — партнеров «Мультикарты» с общей эмиссией около 700 000 карт, передал Блинов.

Блинов считает сервис перспективным: за рассылку сообщений Viber взимает меньшую плату, чем операторы связи за рассылки sms-сообщений. Одно sms-сообщение стоит от 0,6 до 1,9 руб., а сообщение в Viber — от 0,28 до 0,47 руб., рассказывает Блинов.

По оценкам компании «ТМТ консалтинг», рассылки в Viber дешевле sms-сообщений на 20–30%. Представитель Viber и операторы большой четверки не раскрыли свои тарифы для рассылок и не прокомментировали названные Блиновым цены.

Но эти два способа информирования клиентов отличаются друг от друга не только ценой. Sms-сообщение наиболее надежно доставляет информацию клиенту, объясняет аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко. О полном отказе от sms пока речи не идет: sms-оповещения сейчас охватывают 96% населения России , а мессенджеры — около 41%, указывает Якименко. И реагируют пользователи по-разному: sms-сообщение прочитывает 99% получателей, а сообщение в мессенджере — от 80 до 90% их пользователей, подсчитывает она. Этот рынок анализировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Служба выяснила, что примерно у половины абонентов операторов связи нет смартфонов с достаточными техническими возможностями и они не могут пользоваться мессенджерами, рассказывает замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин

ВТБ не планирует оповещать клиентов о транзакциях в Viber, заявил представитель банка. А «Почта банк» изучает возможности сервиса, но ограничивает использование Viber лишь маркетинговыми рассылками, добавляет его представитель. Клиенты Альфа-банка , установившие мобильное приложение банка, получают от него push-уведомления о балансе и транзакциях, рассказывает руководитель блока «Розничный бизнес» банка Майкл Тач . Клиенты, не установившие приложение, получают информацию через sms, объясняет он. В разных мессенджерах, включая Viber, Альфа-банк рассылает только маркетинговую информацию, указывает он. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Современным требованиям по скорости и удобству для клиента соответствуют мессенджеры, push-уведомления, электронная почта и sms, подтверждает представитель МТС . Способ информирования клиента законом не регламентирован и банки и их клиенты могут определить любой из них в договоре, рассказывает представитель «Мегафона»