Россияне массово залезают в долги

Россияне все активнее влезают в долги. Рост кредитования фиксируется на протяжении уже достаточно длительного времени. Вот и в мае, по данным Объединенного кредитного бюро, было выдано 3,03 млн новых кредитов общим объемом 662,61 млрд рублей. По сравнению с тем же месяцем прошлого года число выданных кредитов увеличилось на 7%, а объемы кредитования — на 48%.

В обще сложности за первые пять месяцев 2018 года банки осчастливили 15,03 млн новых заемщиков, а общая сумма предоставленных им средств достигла 2,97 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число новых кредитов выросло на 20%, объемы кредитования — на 55%.

Кредитные карты в авангарде

Положительные темпы роста кредитования отмечены во всех сегментах. Но быстрее всего они прибавлялись в сегменте кредитных карт. За год их число увеличилось на 21%, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 67%. В мае было выдано 820,18 тысяч новых карт с общим лимитом 61,55 млрд рублей. Средний лимит по карте вырос на 37% — с 55 до 75 тысяч рублей.

Схожую динамику продемонстрировали и кредиты на автомобили. В мае россияне купили в кредит 44,91 тысяч машин (плюс 20% к прошлому году), на общую сумму 35,77 млрд рублей (рост на 31%). Средний размер нового автокредита вырос на 9% — с 733 до 797 тысяч рублей.

Противоречивы данные по ипотеке. В мае нынешнего года было выдано 68,87 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 202,28 млрд рублей. При этом годом ранее кредитов было выдано больше (72,63 тыс.), но общая сумма была почти в два раза меньше — 128,39 млрд руб. То есть, объем выданных ипотечных кредитов вырос на 57,5%, а их число сократилось примерно на 5,2%. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 7% — с 1,86 до 1,99 млн рублей.

А вот количество кредитов, выданных наличными, фактически сохранилось на уровне прошлого года. При этом объем кредитования увеличился на 42%. В мае 2018 года было выдано 2,06 млн кредитов наличными на 359,82 млрд рублей. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 42% — со 123 до 175 тысяч рублей.

Наличку постепенно вытесняют кредитные карты — более современный и технологичный инструмент. В большинстве случаев они могут использоваться для удовлетворения тех нужд, на которые обычно берутся кредиты наличными (ремонт, туристическая поездка и т.д.). Но при этом у человека есть постоянный доступ к заемным средствам, и нет необходимости по каждому новому поводу идти в банк и оформлять новый кредитный договор. Это удобно и банкам, и населению.

Устали ждать

Рост кредитования в целом объясняется целым рядом факторов. С одной стороны, работает эффект отложенного спроса, сформировавшегося в 2015-2017 годах. За четыре года кризиса народ устал ждать лучшей жизни, а относительная стабильность последних полутора лет на фоне нового роста цен на нефть дала повод слегка расслабиться и вернуться к жизни в кредит.

С другой стороны, и банки стали вести себя более активно, предлагая, в частности, те же кредитные карты, и вообще лучше работать с населением. Они охотнее идут навстречу клиентам.

Третья причина — постепенное снижение ключевой процентной ставки Банка России , что соответственно отражается и на кредитных ставках, которые довольно существенно сократились.

«То есть, взять в кредит автомобиль под 15% годовых стало вполне реально. Такой кредит можно получить, если прийти в салон всего с двумя документами. А если есть еще свои деньги (достаточно 20% от стоимости машины), то там можно говорить и кредитах меньше 10% годовых», — сказал «Ридусу» профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

То есть, получается, что и россияне чисто психологически снова готовы брать кредиты, и банки стали более плотно работать с населением, поскольку кредитовать промышленность и прочие сегменты у них пока не очень получается из-за требований ЦБ. Работать с населением банкам выгоднее, удобнее и безопасней, поскольку потребительские займы идут по другой группе кредитов, поясняет эксперт, а с предприятием всегда могут возникнуть проблемы с формированием резервов и т.д.

Занять, чтобы покушать

Увы, не только возросшая уверенность в завтрашнем дне и психологическая усталость от жесткой экономии толкают россиян в кредитную петлю. Для многих это шаг вынужденный, поскольку текущих доходов просто не хватает. За годы кризиса люди банально поиздержались, и сегодня сталкиваются с необходимостью обновлять самую необходимую бытовую технику или хотя бы просто гардероб (одежду, обувь) не ради требований моды, а по насущной необходимости.

Некоторым же и вовсе текущих доходов недостаточно даже на приобретение элементарных жизненно необходимых вещей, включая еду. Рост благосостояния, провозглашенный властями в начале этого года, сами россияне почти не заметили. Да и он оказался недолговечным.

По данным Росстата, реальные доходы россиян возобновили снижение после недолгой весенней «оттепели» и в мае упали на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении рост доходов, который в апреле достиг рекордных с докризисного 2014 года 5,7%, замедлился до 0,3%.

«В условиях падения реальных располагаемых доходов кредитные средства, к сожалению, используются для повседневных расходов на питание, на какие-то текущие потребности, и не всегда в достаточной мере они подкреплены будущими денежными потоками. То есть люди, не понимая, каким образом они будут возвращать эти деньги, вынуждены сегодня прибегать к потребительскому кредитованию просто от безысходности», — говорил ранее «Ридусу» профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Он предупредил, что такая ситуация сулит новые большие проблемы с плохими долгами. Сейчас их рост приостановился на фоне увеличения общего кредитного портфеля, но как только кредитный портфель перестанет расти, банки снова столкнутся с ростом просроченной кредитной задолженности.

Юденков полагает, что для банковской системы угроза плохих долгов сегодня уже не так велика, как несколько лет назад. Кредитные учреждения сформировали механизмы, которые позволяют разбираться с токсичными активами: они просто стараются их сбросить и передают должника коллекторским агентствам, если просрочка по кредиту превышает три месяца. Кроме того, несмотря на всю активность в работе с населением, качество оценки заемщиков тоже заметно выросло.