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Более 670 млн рублей направят в Тульской области на покупку квартир детям-сиротам
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Более 670 млн рублей направят в Тульской области на покупку квартир детям-сиротам 

ТАСС 50 минут назад
ТУЛА, 2 июля. /ТАСС/. Более 670 млн рублей направят в Тульской области из регионального и федерального бюджетов на покупку жилья для детей-сирот в 2018 году. На эти средства будет приобретено 420 квартир, сообщила в понедельник журналистам заместитель министра труда и социальной защиты региона Инна Щербакова.
"На приобретение квартир для детей-сирот в 2018 году предусмотрено 670,4 млн рублей, в том числе 64 млн рублей выделены из федерального бюджета. Сиротам уже предоставлены 62 квартиры из 420 запланированных", — сказала она.
В списке на получение жилья в регионе числится свыше 2,5 детей-сирот. С 2013 года квартиры получили более 1,2 тыс. сирот. «В 2017 году был достигнут самый высокий показатель за все время действия программы — жилье было выдано 416 сиротам», — отметила Щербакова, добавив, что квартиры приобретаются преимущественно в новостройках.
По ее словам, до получения жилья дети-сироты имеют право ежемесячно получать из бюджета Тульской области компенсацию за оплату съемной квартиры. «Для этого должен быть заключен договором найма жилого помещения, сумма социальной выплаты — не более 8 тыс. рублей. Этой мерой поддержки сейчас пользуются более 660 человек», — уточнила замминистра.
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