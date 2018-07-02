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Получавший три года за умершую тещу пенсию перербуржец отделался штрафом
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Получавший три года за умершую тещу пенсию перербуржец отделался штрафом 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Невский районный суд Санкт‐Петербурга огласил приговор в отношении Евгения Игнатова, которого обвинили в мошенничестве при получении выплат. Суд установил, что обвиняемый три года получал пенсию за умершую родственницу, сообщили «360» в объединенной пресс‐службе судов Санкт‐Петербурга.
«В период с 28.06.2014 года по 20.04.2017 года Игнатов, имея умысел на хищение денежных средств, путем мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, принадлежащих УПФР в Невском районе, из корыстных побуждений, будучи осведомленным о смерти пенсионера, являвшейся получателем пенсии по старости и единовременной выплаты, умолчал о факте смерти», — говорится в сообщении пресс-службы.
Завладев банковской картой родственника, злоумышленник за три года незаконно обогатился на суму в 593 812 рублей 13 копеек. Деньги обвиняемый потратил на собственные нужды.
Игнатов вину признал, в содеянном раскаялся, похищенные денежные средства вернул. Суд оштрафовал мошенника на 100 000 рублей.
Премьер‐министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду и Мифину разработать меры по содействию занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста. Медведев подчеркнул важность предложенных изменений, а их главной целью назвал улучшение жизни людей после выхода на пенсию.
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