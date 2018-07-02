Получавший три года за умершую тещу пенсию перербуржец отделался штрафом

Невский районный суд Санкт‐Петербурга огласил приговор в отношении Евгения Игнатова, которого обвинили в мошенничестве при получении выплат. Суд установил, что обвиняемый три года получал пенсию за умершую родственницу, сообщили «360» в объединенной пресс‐службе судов Санкт‐Петербурга.

«В период с 28.06.2014 года по 20.04.2017 года Игнатов, имея умысел на хищение денежных средств, путем мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, принадлежащих УПФР в Невском районе, из корыстных побуждений, будучи осведомленным о смерти пенсионера, являвшейся получателем пенсии по старости и единовременной выплаты, умолчал о факте смерти», — говорится в сообщении пресс-службы.

Завладев банковской картой родственника, злоумышленник за три года незаконно обогатился на суму в 593 812 рублей 13 копеек. Деньги обвиняемый потратил на собственные нужды.

Игнатов вину признал, в содеянном раскаялся, похищенные денежные средства вернул. Суд оштрафовал мошенника на 100 000 рублей.