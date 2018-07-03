В Госдуму внесен закон о наследовании пенсии 

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о наследовании пенсии. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.
По его словам, согласно проекту закона, наследовать пенсию смогут ближайшие родственники, список которых указан в Семейном кодексе РФ.
«Например, муж и жена, муж умирает, не дожив до пенсии, в этом случае жена будет получать пенсию до конца срока официально рассчитанного дожития плюс еще пять лет. То есть она будет получать свою пенсию и пенсию мужа», — пояснил Миронов.
Дети также смогут наследовать пенсию родителей. В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится правительственный закон, предлагающий внести изменения в действующую пенсионную систему, в частности, предлагается поднять пенсионный возраст.