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С 1 июля 2018 г. в Грузии начал действовать льготный налоговый режим для малого бизнеса
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С 1 июля 2018 г. в Грузии начал действовать льготный налоговый режим для малого бизнеса 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Тбилиси, 3 июля /Синьхуа/ — Льготный налоговый режим для малого бизнеса в Грузии начал действовать с 1 июля 2018 г., заявил в понедельник начальник Службы доходов Министерства финансов Грузии Георгий Табуашвили.
По его словам, согласно новым порядкам, налог с оборота для предпринимателей малого бизнеса будет составлять один процент вместо пяти. «Поддержка развития малого бизнеса и обеспечение большей доступности бизнеса к финансовым ресурсам при помощи налоговых льгот является одной из главных задач нового правительства Грузии», — отметил Г. Табуашвили.
Чиновник считает, что льготный режим налогообложения — важный стимул для последующего развития в Грузии малого бизнеса. «Новая налоговая реформа обеспечит большую прозрачность сектора, что, со своей стороны, будет способствовать большей доступности бизнеса к финансовым ресурсам», — подчеркнул глава Службы доходов.
Кроме того, с 1 июля статус малого бизнеса в Грузии присуждается физическим лицам, доход которых за календарный год составляет до 500 тыс. лари /более 203,9 тыс. долларов/, а не 100 тыс. /около 40,8 тыс. долларов/, как раньше. При этом, если доход увеличится, лицо сохранит статус малого бизнеса в течение последующих 2 календарных лет. —0—
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