На самом деле «налог на дождь» платят все россияне

«Налог на дождь» платят все россияне, даже не подозревая об этом

История в Кунгуре с введением местного «налога на дождь» завершилась, как и должна была завершиться в нормальном обществе — инициатора уже ставшего анекдотом поступка уволили, сам поступок объяснили «малограмотностью чиновника» (а что, в России есть другие чиновники?)

Но, как в другом анекдоте, ложки нашлись, а осадок остался.

Потому что ежу понятно, что кунгурский инцидент — не следствие умственной отсталости конкретного «стрелочника», а свидетельство усиливающейся деменции всей государственной машины, которая в отчаянии скребет по сусекам в поисках последних «колосков», которые можно пустить в пищу. Что случилось в Пермском крае , может произойти где-угодно: таких «кунгуров» в России тысячи.

…то у чиновника на языке

Случай в Кунгуре получил общероссийскую известность исключительно из-за того, что у местного чиновника были проблемы с правильным выражением своих мыслей, в то время как по сути ничего исключительного в этой ситуации нет, говорит исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Ситуация в ЖКХ патовая. Выхода из нее в текущих условиях не видно. Все водоканалы по всей России — организации нищие, инвесторы в них не идут. Население — это единственный источник существования для них. Либо водоканалы будут повышать тарифы на свои услуги, либо население останется без водоснабжения и водоотведения", — описала она обстановку в отрасли.

По словам Разворотневой, «налог на дождь» давно уже вписан во все платежки за услуги ЖКХ по всей стране, и он не вызывает у населения никаких эмоций.

Потому что всюду, кроме Кунгура, он «утоплен» в не раздражающей глаза строке «общедомовые нужды» (исчисляется как разность показателей прибора общедомового учета водопользования и суммы показателей поквартирных счетчиков данного дома или подъезда).

Тарифы на эти общедомовые нужды устанавливаются на региональном уровне, и поэтому очень сильно отличаются от региона к региону.

"Там, где власти региона установили низкие нормативы, там управляющие компании повсеместно разоряются, население сидит неделями без воды, потому что ржавые трубы никто не меняет — не на что. В тех регионах, где нормативы выше, плата ложится на граждан. То есть россиян, довольных ситуацией в ЖКХ, просто не существует: они либо страдают от аварий на инфраструктуре, либо от высоких тарифов за ее содержание", — сказала «Ридусу» эксперт.

Тарифы для населения на воду в России экономически неоправданно низкие, добавляет она. Это приводит к тому, что почти все водоканалы — банкроты. Модернизировать изношенную инфраструктуру возможно только если профинансировать ее на федеральном уровне.

Дело труба

Но федеральное финансирование тоже не возьмется ниоткуда. Власти уже не первый год пытаются найти деньги для этого, взяв их у населения (откуда же еще?), но «по справедливости»: устанавливая индивидуальные водосчетчики.

Тем не менее, такие счетчики устанавливаются только в новостройках, в то время как в домах старой постройки и в частном секторе решение — ставить их или не ставить — остается на усмотрение владельцев жилья. Подавляющее большинство домовладельцев выбирают второе, потому что пока никому еще не удавалось убедить россиян добровольно устанавливать что-то, что усиливает контроль за их расходами.

"Дело в том, что собственники жилья подсознательно понимают, что какая-то часть тех денег, что они оплачивают за услуги ЖКХ, на самом деле идут не на поддержание инфраструктуры, а как коррупционная «нагрузка». Поэтому люди никак не мотивированы устанавливать водосчетчики, и они психологически скорее готовы остаться вообще без воды, чем оплачивать коррупционную составляющую", — подытоживает Разворотнева.

Много воды утечет

Артем Кирьянов. Выход из этого замкнутого круга есть, но на сегодняшний день он является скорее теоретическим, полагает председатель комиссии по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты РФ

"Спасти структуру ЖКХ можно единственным способом: государственно-частным партнерством в этой сфере. Инвестор только тогда пойдет в эту сферу, если ему предложат концессионные соглашения на длительный, до 50 лет, срок. В этом случае, инвестор сможет модернизировать инфраструктуру своих водоканалов, не гонясь за сиюминутной прибылью, и тарифы будут расти тоже не столь стремительно, как сейчас", — сказал он «Ридусу».

Однако, соглашается Кирьянов, пока инвесторы в самом деле не особо стремятся спасать ЖКХ в средних и малых городах, концентрируясь преимущественно на городах-миллионниках, где доходы населения позволяют повышать тарифы более резко, чем по остальной России.