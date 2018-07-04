Топилин рассказал о гарантиях роста пенсий

Топилин: Гарантией роста пенсий с 2019 г является существующий механизм индексации

Существующий механизм индексации пенсий в России является гарантией их роста выше инфляции после повышения пенсионного возраста, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в среднем в 2019 году ежемесячная пенсия неработающим пенсионерам повысится на тысячу рублей. Таким образом, годовая прибавка к пенсии составит 12 тысяч рублей. Пакет реформ, предложенных правительством, поможет эту меру осуществить, отметила Голикова.

"Главная цель того, что мы делаем, — это рост пенсий для тех пенсионеров, которые сейчас находятся на пенсии, ну или потом будут находиться на пенсии… Здесь гарантия заключается в том, что в законодательстве это уже есть", — заявил Топилин в эфире радиостанции "Говорит Москва" в ответ на вопрос о том, каковы правовые гарантии, что пенсии с 2019 года действительно начнут расти темпами выше инфляции.

Он пояснил, что в законопроекте о повышении пенсионного возраста, который внесло правительство, эта тема не затрагивается, так как "остаются те нормы закона №400 о страховых пенсиях, который действует в настоящее время, а там написано, что пенсии индексируются с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля — на уровень доходов пенсионного фонда".

"И вот все наши расчеты показывают на то, что это нам позволяет проиндексировать пенсию на тысячу в среднем в месяц. Это действующий механизм", — пояснил он.

Топилин также заявил, что Россия далеко не первая страна, которая сталкивается с повышением пенсионного возраста, и без этого решения невозможно дальше развивать экономику.

"Скорее последняя из стран, в которых существуют пенсионные системы, существуют долгое время, практически столетие. Мы последние, кто не решили вопрос с повышением требований к возрасту, это объективная реальность. Без этого решения просто невозможно дальше развивать ни пенсионную систему, ни поддерживать уровень пенсий, ни вообще развивать экономику", — сказал он.

Министр также напомнил, что вопрос пенсионного возраста тесно связан с продолжительностью жизни, и в России она начала увеличиваться только в последние годы.

"Практически все советские годы продолжительность жизни — 60-е, 70-е, 80-е — не росла. Она приблизительно застыла на одном уровне. Такого взрывного роста как сейчас не было", — сказал Топилин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.