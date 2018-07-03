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Пенсионеры Москвы смогут бесплатно ездить на электричках
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Пенсионеры смогут бесплатно ездить на электричках в Подмосковье с 1 августа 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения для всех пенсионеров и отдельных льготных категорий граждан Москвы и Московской области начнёт действовать с 1 августа, сообщили в пресс-службе столичной мэрии во вторник.
Соответствующее решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Пригородные электрички являются неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. А поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро. Поэтому будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно. Точно так же, как на метро и МЦК", — сказал Собянин, слова которого приводят в пресс-службе.
Помимо пенсионеров, право бесплатного проезда получат почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и законные представители детей-инвалидов, один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования до 23 лет, один из родителей в многодетной семье, один из опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей, воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет, приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста или детей-инвалидов.
Как подчеркнули в мэрии, право бесплатного проезда начнёт действовать с 1 августа 2018 года. В общей сложности им смогут воспользоваться 2,8 миллиона человек, в том числе 1,6 миллиона жителей Москвы и 1,2 миллиона — Подмосковья.
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