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Молодым семьям Поморья выплатят по 11 тысяч рублей за первенца
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Молодым семьям Поморья выплатят по 11 тысяч рублей за первенца 

29.ru 56 минут назад
Фото: 29.ru
Размер выплаты за ребенка составляет более 11 тысяч рублей
Более двух тысяч семей Поморья обратились за консультациями в отделения соцзащиты по поводу получения выплат за первенцев. Пока с начала года получили пособие 438 семей, в июле первый раз выплату перечислят еще 110 молодым мамам.
— Ежемесячная выплата может стать хорошим подспорьем для молодых родителей и тем самым способствовать улучшению демографических показателей в регионе, — рассказала министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка была введена с 1 января 2018 года в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». В Архангельской области размер ежемесячной выплаты в 2018 году составляет 11 734 рубля.
Выплаты являются адресными, учитывается доход семьи — на трёх членов семьи доход не должен превышать 58 599 рублей. Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребёнка, если родители подали заявление не позднее шести месяцев с рождения.
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