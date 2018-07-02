Как жителям Удмуртии получить пособие на первого ребенка?

1005 семей в Удмуртии с начала 2018 года получили пособие на первого ребенка. Эта мера социальной поддержки стала действовать в России с 1 января. О том, как оформлять эти выплаты, рассказала в эфире радио Комсомольская правда -Ижевск (107,6 ФМ) (12+) специалист министерства социальной политики и труда Удмуртии Людмила Ившина.

Кому полагаются выплаты?

Не все родители первенцев могут рассчитывать на выплаты только те семьи, где доход на каждого члена семьи не превышает 14 202 рубля до вычета налогов.

Размер пособия одинаковый для всех (даже для матерей-одиночек) — 8 964 рубля в месяц. Получать его заявившиеся будут ежемесячно, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

Подавать заявление на выплаты желательно как можно раньше.

— Обращаться за выплатами лучше в первые шесть месяцев после рождения ребенка тогда деньги будут начислены за все месяцы с момента рождения. Для тех же, кто по каким-либо причинам не успел обратиться за шесть месяцев, упущенные месяцы не компенсируются: все выплаты начисляются с момента подачи заявления, — уточняет Людмила Ившина.

К примеру, если ребенок родился 1 января 2018 года, то 6 месяцев ему исполнится 1 июля. Если его родители подадут заявление на получение выплаты, к примеру, 28 июня, то они получат общую сумму выплат за предыдущие месяцы. А вот после 1 июля компенсаций уже не будет средства будут поступать только с текущего месяца, когда поданы документы.

Что необходимо?

Чтобы получить пособие, необходимо обратиться в МФЦ с паспортом матери, свидетельством о рождении ребенка, сведениями о доходах членов семьи за последние 12 месяцев и реквизитами банковского счета.

Выплата назначается сроком на год, после этого заявление придется подавать снова.

Кстати, если малыш появился на свет в гражданском браке, доходы отца все равно потребуются, даже если родители живут не вместе.

А что с маткапиталом?

С 1 января 2018 года, кстати, заработали изменения и для материнского капитала, который получают при появлении второго и последующих детей. Теперь его можно получить не только единовременным платежом, но и поэтапно. Правда, такой выбор смогут сделать опять же только те семьи, где доход на одного человека не превышает 14 202 рубля до вычета налогов.

— Средства на ежемесячную денежную выплату будут исчисляться не из республиканского бюджета, как в случае с выплатами за первого ребенка), а из средств материнского капитала. На сегодня сумма материнского капитала у нас 453 026 рублей ежемесячно эта сумма будет уменьшаться на 8 964 рубля, — прокомментировала в эфире радио Комсомольская правда — Ижевск начальник отдела социальных выплат отделения пенсионного фонда Удмуртии Татьяна Храмцова

Напомним, что сейчас маткапитал можно направить на получение образования, накопительную пенсию и улучшение жилищных условий. Последнее направление самое востребованное. За все время действия программы с 2007 года в Удмуртии выдали более 110 800 сертификатов, из них 83% уже использованы полностью или частично

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