Стало известно, на что тысячи омичей потратили маткапитал

С 2007 года в Омской области выдали 130 тысяч сертификатов на федеральный материнский капитал. Омские власти подсчитали, на что жители тратили средства маткапитала. Самым частым использованием стало улучшение жилищных условий — 95 тыс. семей потратили материнский капитал именно на это. 65 тыс. семей использовали маткапитал в виде первоначального взноса либо платежей по ипотеке.

На втором месте оказалось образование детей. 6,3 тысячи омских семей решили потратить средства именно на него.

Самым невостребованным предсказуемо стало направление средств на будущую пенсию мамы детей — всего 72 семьи из 130 тысяч выбрали такой способ использовать маткапитал.

Отметим, с 2018 года семьи, чей доход не превышает 14,5 тыс. руб. и у которых в этом году родился второй ребенок, могут получать выплаты из маткапитала. Их сумма составляет 9323 руб. ежемесячно. 175 омских семей уже пользуются такой возможностью.

— В Омской области полностью или частично распорядились средствами материнского капитала свыше 100 тысяч семей, или 78% от общего количества владельцев сертификатов. 57% полностью использовали средства господдержки. На счета перечислено 38 млрд руб., — отметили в пресс-службе облправительства.

Напомним, сейчас размер материнского капитала составляет 453 тыс. руб., в 2007 году он составлял 250 тыс. руб.