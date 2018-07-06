Ещё
Стало известно, на что тысячи омичей потратили маткапитал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии

Стало известно, на что тысячи омичей потратили маткапитал 

Омск Здесь 3 часа назад
Фото: Омск Здесь
С 2007 года в Омской области выдали 130 тысяч сертификатов на федеральный материнский капитал. Омские власти подсчитали, на что жители тратили средства маткапитала. Самым частым использованием стало улучшение жилищных условий — 95 тыс. семей потратили материнский капитал именно на это. 65 тыс. семей использовали маткапитал в виде первоначального взноса либо платежей по ипотеке.
На втором месте оказалось образование детей. 6,3 тысячи омских семей решили потратить средства именно на него.
Самым невостребованным предсказуемо стало направление средств на будущую пенсию мамы детей — всего 72 семьи из 130 тысяч выбрали такой способ использовать маткапитал.
Отметим, с 2018 года семьи, чей доход не превышает 14,5 тыс. руб. и у которых в этом году родился второй ребенок, могут получать выплаты из маткапитала. Их сумма составляет 9323 руб. ежемесячно. 175 омских семей уже пользуются такой возможностью.
— В Омской области полностью или частично распорядились средствами материнского капитала свыше 100 тысяч семей, или 78% от общего количества владельцев сертификатов. 57% полностью использовали средства господдержки. На счета перечислено 38 млрд руб., — отметили в пресс-службе облправительства.
Напомним, сейчас размер материнского капитала составляет 453 тыс. руб., в 2007 году он составлял 250 тыс. руб.
Омск Здесь: последние новости
Омские депутаты даже со скандалом не смогли обсудить повышение пенсионного возраста Управляющая банком снизила себе зарплату, чтобы сын получал стипендию Компания "Натали Турс" в сезон отпусков аннулирует все туры
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии18
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей15
Большой десантный корабль РФ сел на мель115
Умер Олег Юрьев22
Путин провел перестановки в силовых структурах31
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Ообота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
02:50
Литовец захотел расстрелять Зимний дворец из «Авроры»
Происшествия
01:07
США опубликовали видеозаписи ядерных испытаний
Оружие
02:43
Скрипалей спас британский дождь
В мире
01:04
Венесуэла грозит США «вторым Вьетнамом»
В мире Армия
03:43
Началась «крупнейшая торговая война»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение