УК обяжут отчитываться перед жильцами

Минстрой обяжет управляющие компании отчитываться перед жителями

Минстрой обяжет управляющие компании (УК) ежегодно представлять жителям подробный отчет о выполнении договора. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на проект постановления.

Документ министерства конкретизирует информацию, которую должны будут предоставлять УК. Речь идет о видах выполненных работ, случаях нарушений условий договора и сведениях о предоставленных коммунальных услугах. Кроме того, предполагается указывать информацию о расчетах с организациями за поставляемые коммунальные ресурсы.

Предполагается, что информация будет размещаться на информационных досках в подъездах и офисе УК.

В проекте постановления также говорится, что собственники смогут потребовать возвращения от УК полученной экономии, если у них появятся возражения после представленного отчета.