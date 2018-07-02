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УК обяжут отчитываться перед жильцами
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Минстрой обяжет управляющие компании отчитываться перед жителями 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минстрой обяжет управляющие компании (УК) ежегодно представлять жителям подробный отчет о выполнении договора. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на проект постановления.
Документ министерства конкретизирует информацию, которую должны будут предоставлять УК. Речь идет о видах выполненных работ, случаях нарушений условий договора и сведениях о предоставленных коммунальных услугах. Кроме того, предполагается указывать информацию о расчетах с организациями за поставляемые коммунальные ресурсы.
Предполагается, что информация будет размещаться на информационных досках в подъездах и офисе УК.
В проекте постановления также говорится, что собственники смогут потребовать возвращения от УК полученной экономии, если у них появятся возражения после представленного отчета.
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