Карточная паника: вся правда о поборах с переводов

Панические слухи о том, что с 1 июля налоговики будут отслеживать каждый банковский перевод и обложат всех поборами, не соответствует действительности. Об этом говорят банкиры и налоговая служба. Но эксперты считают, что власти будут пристальнее следить за транзакциями, чтобы выявлять тех, кто занимается предпринимательством, но не платит налогов.

Россиян беспокоит, что с 1 июля налоговая будет взыскивать налоги от любых поступивших на счета россиян денег. Они могут квалифицироваться как доход и облагаться налогом, беспокоились россияне в социальных сетях, делясь способами избежать пристального внимания Федеральной налоговой службы (ФНС). В частности, пользователи советовали друг другу в назначении платежа по карточкам писать «отдаю долг» или «подарок».

При этом банкиры и ФНС не видят основания для такой паники. Поправки в налоговый кодекс (НК), которые 1 июля 2018 года вступают в силу, касаются металлических счетов. Так, с этой даты банки по запросам налоговых органов должны предоставлять справки о наличии счетов, вкладов, об остатках и движении денежных средств еще и по счетам в драгоценных металлах.

Сама же необходимость кредитных организаций при проведении налоговой проверки сообщать информацию была прописана в законе раньше.

«Подпункт 1.1 статьи 86 Налогового кодекса, который обязывает банки сообщать налоговикам об открытии и закрытии счетов физлиц, действует с 1 сентября 2016 года. Те же формулировки, но в другом пункте существовали в НК РФ с 1 июля 2014 года», — говорится в сообщении ФНС.

Запросить информацию о счетах, вкладах и электронных кошельках физлиц налоговые органы могут только при проведении проверок, поясняет налоговая служба.

«Например, гражданин направил заявление о получении налогового вычета за покупку квартиры, не имея официального дохода. В этом случае налоговая может заинтересоваться поступлениями на счета такого налогоплательщика», — отмечает ФНС.

«ФНС в своем письме от 6 июня 2018 года №ЕД-4-2/10885 дала разъяснения о том, что переводы физических лиц с карты на карту не будут автоматически считаться налогооблагаемым доходом. Порядок предоставления сведений налоговому органу о движении средств по банковским счетам физических лиц не изменяется», — говорит Денис Савин, старший юрист BGP litigation.

Взаимодействие банка с налоговой с 1 июля не изменится, заявили «Газете.Ru» Сбербанке . Как пояснили в банке «Открытие» , на банки давно возложена обязанность представлять налоговым органам на основании мотивированного запроса справки о наличии счетов физических лиц в банке, остатках денежных средств на таких счетах, а также предоставлять выписки об операциях на таких счетах.

Эта необходимость существует уже несколько лет и никаких концептуальных изменений Налоговый кодекс с тех пор не претерпевал, добавили в кредитной организации.

По словам Елены Веревочкиной, управляющего Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка , «налоговая служба вправе запрашивать данные о состоянии счетов, вкладов и электронных кошельков граждан».

Однако только при проведении налоговой проверки и «разрешения руководителя налоговой (федерального уровня или уровня субъектов)».

Такие проверки инициируются налоговой при «существенных расхождений расходов и задекларированных доходов физического лица», говорит банкир.

Шумиха, скорее всего, связана с тем, что на статью 86 НК после внесения изменений «россияне обратили внимание», полагает Анатолий Нагиев, руководитель практики налогового права компании «Амулекс».

Впрочем, несмотря на то, что с 1 июля по сути ничего не изменится, эксперты не исключают, что в ближайшее время налоговые органы будут активнее следить за переводами россиян.

Как говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский , если через банковские переводы граждане регулярно получают денежные средства в счет оплаты тех или иных услуг, то отследить частоту этих переводов и периодичность банкам и ФНС не составит особых усилий.

«В таком случае гражданам необходимо будет либо признать свой статус самозанятого и войти в число честных налогоплательщиков. Тем более, что скоро государство внедрит пилотный проект по функционированию специального приложения на телефон для отчисления от 3% до 6% от заработка в пользу налоговиков, либо прекратить подозрительные операции или перевести их в статус хаотичных. Иными словами, делать все, чтобы это не выглядело как регулярные переводы на одну и ту же сумму», — говорит эксперт.

На недавней встрече с Владимиром Путиным глава ФНС Михаил Мишустин рассказал о готовящемся эксперименте. С 1 января 2019 года в четырех российских регионах — Москве Татарстане , Московской и Калужской областях — появится новый налог для самозанятых и индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников. Ставка налога составит от 3% до 6% в зависимости от того, кому предприниматель оказывает услуги, физическим лицам или юридическим. При этом доходы не должны превышать 10 млн рублей в год.

«Политика государства по улучшению собираемости налогов с самозанятых граждан, по крайней мере, пока никак формально не увязывается с требованиями по предоставлению кредитными учреждениями информации для налоговых органов», — говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Однако, нельзя исключить, что в будущем соответствующие изменения и в Налоговый кодекс, и в банковское законодательство могут быть внесены.