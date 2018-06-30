Уволен предложивший для россиян «налог на дождь»

Сотрудника «Водоканала» уволили после заявления о введении «налога на дождь»

Сотрудник "Водоканала" города Кунгура лишился работы после того, как сообщил жителям о введении "налога на дождь" в Пермском крае . Об этом ТАСС сообщил советник заместителя председателя правительства региона Андрей Красников.

Ранее СМИ сообщили, что якобы коммунальщики в Кунгуре начали взимать с жителей платежи за сточные воды, в том числе за дождевую воду, которая уходит в канализацию.

"Некомпетентный сотрудник "Водоканала" зачем-то сообщил жителям, что это [начисления] не за канализацию, а за дождевую воду, естественно возникла эта ситуация. Сотрудник уже уволен, это был начальник отдела "Водоканала", который не знает, что [платеж] входит в состав ОДН [общедомовые нужды] и тарифа, что они предъявляют населению", — сказал Красников.

Он уточнил, что в расчеты действительно была включена плата, но за водоотведение, то есть канализацию.