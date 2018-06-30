Налог на дождь разгневал россиян

После истории с управляющей компанией города Кунгура в Пермском крае, решившей заработать на собственниках, выставив им счета за воду, бегущую с крыш по водостокам.

Впечатлившись этим, в соцсетях стали писать о том, что не за горами тот день, когда вместе с «налогом на дождь» введут и плату за воздух, пишет «Ура.ру».

«Готовьтесь платить за воздух, вдох 30 рублей. выдох 40, пенсионерам скидка», «А почему не стали деньги брать за воздух?», «Просто дождь — семь рублей. За дождь с ветром — 7,5 рублей. За грозу — восемь рублей, а за грозу с градом и ветром — уже 10 рублей», «Семь рублей с квартиры — это 250-350 тысяч рублей в месяц, или грубо говоря 3-4 млн рублей в год, нормальный такой себе выхлоп ни с чего… было бы смешно, если бы не было так грустно», — пишут пользователи.

Они отмечают, что столь специфическим образом Кунгур прославился на всю Россию: «Это только у нас в Кунгуре что ли придумали?».

Ситуация заставила вспомнить популярную в советское время детскую сказочную повесть «Чиполлино» Джанни Родари и процитировали из нее: «С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки: за простой дождь— 100 лир, за проливной дождь — 200 лир, за дождь с громом и молнией — 300 лир».