Ещё
Налог на дождь разгневал россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Налог на дождь разгневал россиян 

Рамблер 35 минут назад
После истории с управляющей компанией города Кунгура в Пермском крае, решившей заработать на собственниках, выставив им счета за воду, бегущую с крыш по водостокам.
≥≥ Россиян обязали платить за дождь
Впечатлившись этим, в соцсетях стали писать о том, что не за горами тот день, когда вместе с «налогом на дождь» введут и плату за воздух, пишет «Ура.ру».
«Готовьтесь платить за воздух, вдох 30 рублей. выдох 40, пенсионерам скидка», «А почему не стали деньги брать за воздух?», «Просто дождь — семь рублей. За дождь с ветром — 7,5 рублей. За грозу — восемь рублей, а за грозу с градом и ветром — уже 10 рублей», «Семь рублей с квартиры — это 250-350 тысяч рублей в месяц, или грубо говоря 3-4 млн рублей в год, нормальный такой себе выхлоп ни с чего… было бы смешно, если бы не было так грустно», — пишут пользователи.
Они отмечают, что столь специфическим образом Кунгур прославился на всю Россию: «Это только у нас в Кунгуре что ли придумали?».
Ситуация заставила вспомнить популярную в советское время детскую сказочную повесть «Чиполлино» Джанни Родари и процитировали из нее: «С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки: за простой дождь— 100 лир, за проливной дождь — 200 лир, за дождь с громом и молнией — 300 лир».
Комментарии43
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич пригрозил карельским силовикам131
На Украине нашли «уловку» по возвращению Крыма237
В Сети возмутились поступком Урганта и Слепакова201
В элитном московском вузе совершено нападение36
Россиян обязали платить за дождь631
Видео
00:58
На Украине нашли «уловку» по возвращению Крыма
Украина В мире
01:42
«Натали Турс» закрыла шесть чартеров в Европу
Общество
13:05
Плата за дождь: в Пермском крае ввели «водосточный сбор»
Личный счет Статьи
00:39
Суд с Украиной: «Газпром» увидел трибунал
Компании Статьи
01:15
«Дулю показать?» Киев признал бессилие против России
Армия Конфликты
02:51
Исхудавший Кобзон встревожил россиян на похоронах
Шоу-бизнес
01:00
Бузова крупно подставилась перед Киркоровым
Шоу-бизнес
03:59
Россиян обязали платить за дождь
Экономика Личный счет
03:53
Комик разыграл Трампа
В мире США
01:48
Трамп допустил признание Крыма российским
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение