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Зачем россиянам цифровые двойники
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Зачем россиянам цифровые двойники? 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Банковских клиентов идентифицируют по лицу и голосу. 30 июня в России запускается Единая биометрическая система. Сначала ее обкатают в кредитных организациях, а в дальнейшем внедрят и в госструктуры.
Принудительно оцифровывать россиян пока не будут — сейчас это дело добровольное. Есть желание попробовать, что такое биометрическая идентификация — добро пожаловать в офис банка, участвовавшего в тестировании системы. Всего их было 12, включая крупнейшие с госучастием.
В банковском отделении клиент сможет оставить образцы голоса и изображения лица. Затем нужно установить на смартфон специальное приложение. Правда, пока непонятно, где его можно скачать.
Сама идентификация происходит так: пользователю нужно начитать на микрофон случайную последовательность цифр, показанных на экране, а камера в это время будет делать снимки его лица. Полученные образцы сравнят с теми, которые хранятся в «облаке» «Ростелекома» — разработчика и оператора системы. При определенном проценте совпадений идентификация будет считаться успешной.
Это поможет защитить клиентов банков от мошенников, рассказал в интервью Business FM в кулуарах Петербургского международного экономического форума президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко:
Дмитрий Руденко президент — председатель правления Почта Банка: «Мы сейчас все больше и больше вводим биометрических идентификаторов при совершении наиболее рисковых операций. Не секрет, что сегодня основной удар приходится на мобильные приложения, на интернет-банк: хакеры, выманивание паролей, различные технологии психологического воздействия. И здесь биометрический паспорт, конечно, выступает гораздо более серьезной защитой, чем все SMS-пароли или секретные слова, которые человек может отдать».
Сначала Единую биометрическую систему будут использовать только для отдельных банковских продуктов, которые, кстати, и раньше были доступны удаленно. Например, открытие депозита в интернет-банке давно уже не является чем-то революционным. И только в будущем клиентам, которые согласились на биометрическую идентификацию, обещают сделать доступными без посещения офиса абсолютно все банковские услуги и продукты, включая ипотеку. Кого из россиян заинтересует такая идентификация?
Роман Ромачев генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно»: «Части молодежи, которая очень продвинута и следует линиям моды, возможно, будет интересно. Часть молодежи, которая считает, что за всеми нами следят, не будет проходить такую идентификацию. Биометрическая идентификация, мне кажется, это будущее, в которое все будут стремиться. Покрыть 100% пользователей банки смогут еще не скоро, поскольку достаточно много пользователей, которые сложно общаются со смартфоном, не говоря уже о том, что будет присутствовать какая-то биометрическая идентификация. Я думаю, что это планы на очень далекое будущее, лет на 30».
На первом этапе выгоды биометрической идентификации для россиян не слишком очевидны и сводятся, по сути, лишь к лучшей защите от мошенников. Другое дело — банки. Если им удастся перевести большую часть операций с клиентами-физиками в каналы дистанционного обслуживания, это позволит им сократить издержки на персонал. Соответственно, можно ожидать удешевления банковских услуг. Правда, когда это произойдет, предсказывать никто не берется.
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