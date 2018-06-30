Плата за дождь: в Пермском крае ввели «водосточный сбор»

В Пермском крае жителям выставили счет за дождевую воду

Пермском крае в квитанциях для оплаты коммунальных услуг появилась строка «ОДН за сточные воды» — местная управляющая компания обязала жителей платить за сток дождевой воды в канализацию. В городском «Водоканале» возмущенным жителям пояснили, что сбор за общедомовое водоотведение абсолютно законен и будет взиматься в течение всего года.

городе Кунгур Пермского края в мае в квитанциях для оплаты коммунальных услуг появилась строка «ОДН за сточные воды» — местная управляющая компания обязала жителей платить за сток дождевой воды в канализацию. Стоимость такой «услуги» со стороны ЖКХ оценили в 7 рублей в месяц, передает местный портал «Искра».

«Мы спросили в УК «Наш дом», которая нас обслуживает, что это за услуга? Нам объяснили, что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут плату. Да, вода стекает по водостокам, но во двор. Потом уходит в землю или высыхает на солнце. В какую канализацию она сбегает — непонятно. Канализация в нашем доме центральная.

Это же не выгребная яма, куда текут отходы со всей округи? Заодно хотелось бы узнать: круглый год мы будем оплачивать эту странную услугу? Или только когда идут дожди и тает снег?», — возмущаются жители.

К тому же они намерены выяснить, насколько в принципе законен «водосточный сбор» на общедомовые нужды. В расчетно-кассовом центре управляющей компании ООО «УК „Наш дом“ местным журналистам посоветовали обратиться в городской „Водоканал“, который предъявляет счета за общедомовые нужды всем обслуживающим организациям и ТСЖ.

»Сразу сообщаю, что сбор за общедомовое водоотведение абсолютно законен. Он производится на основании приказа Региональной службы по тарифам.

Общедомовые нужды по коммунальным услугам прописаны в Жилищном кодексе, а вышеупомянутый приказ утверждает расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему. Если в доме установлены индивидуальный и общий приборы учета водопотребления, ОДН — это разница между суммой показаний индивидуальных счетчиков и общедомового прибора. Если таковых приборов в доме нет, ОДН рассчитывается по среднему нормативу», — рассказала начальник отдела по работе с населением предприятия «Водоканал» Роза Сулейманова.

По ее словам, сточные воды в канализационной системе — это и дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы, и последствия аварий во внутридомовых сетях. Сулейманова добавила, что плата за общедомовые нужды на отведение сточных вод будет взиматься круглый год, зимой и летом. Она также предложила способ снизить плату — собственники должны требовать от обслуживающих организаций своевременного ремонта и поддержания герметичности инженерных сетей и уличных люков.

В Инспекции государственного жилищного надзора и Региональной службе по тарифам уже заявили, что будут детально выяснять суть данной инициативы местного «Водоканала», передает сайт kp.ru.

«Удивительно, что в сфере ЖКХ Кунгура работают такие некомпетентные люди, которые не могут объяснить собственникам, за что платят. Непонятно, как работник мог вообще заявить, что взимаются платежи за дождь. ОДН платится не за дождь, как это заявил сотрудник кунгурского «Водоканала», а за канализацию. Будем с этим разбираться», — заявил помощник руководителя РСТ Андрей Красников.

Днем ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России не нашла нарушений в повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, комментируя повышение стоимости услуг ЖКХ с 1 июля.

«Среднее изменение платы за коммунальные услуги по стране не превысило 4%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития России на 2018 год», — приводит ФАН слова представителя надзорного органа.

В ФАС подчеркнули, что повышение тарифов с максимально установленным потолком в 4% не означает, что именно на эту сумму вырастет ежемесячная плата, поскольку каждый российский регион может устанавливать свои предельные индексы по муниципальным образованиям, соответственно, степень роста тарифов везде будет различаться. Однако они не могут превысить показателя в 4%.

Председатель комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская , в свою очередь, объяснила рост коммунальных тарифов увеличением налога на добавочную стоимость, передает НСН.

«Безусловно, это связано в первую очередь с уровнем инфляции. Увеличение НДС на 2% даст безусловный рост инфляции до 4%. Если будет инфляция 2%, то и рост [тарифов ЖКХ] будет не выше уровня инфляции, потому что все это сказывается на денежном содержании ресурсоснабжающих организаций, их сотрудников и так далее. Безусловно, это неизбежный процесс, привязанный к инфляции», — пояснила парламентарий.

По ее словам, разный уровень роста тарифов ЖКХ в регионах происходит из-за плановых работ по благоустройству.