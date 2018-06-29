Тюменская область направила дополнительно 100 млн рублей на покупку жилья детям-сиротам

Из бюджета Тюменской области выделили дополнительно 100 млн руб. на приобретение жилья для детей-сирот. Ранее с таким предложение выступил прокурор региона, пишет Nashgorod.ru со ссылкой на прокуратуру Тюменской области.

В 2017 году власти Тюменской области обеспечили квартирами 568 обездоленных детей. В 2018 году на эти цели было заложено 500 млн руб., однако в регионе проживает 1,4 тыс. детей-сирот, нуждающихся в жилье.

Из-за этого прокурор области о обратился к региональным властям с предложением выделить на покупку жилья детям-сиротам дополнительные средства.