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Тюменская область направила дополнительно 100 млн рублей на покупку жилья детям-сиротам
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Тюменская область направила дополнительно 100 млн рублей на покупку жилья детям-сиротам 

Rambler News Service 45 минут назад
Фото: tumix.ru
Из бюджета Тюменской области выделили дополнительно 100 млн руб. на приобретение жилья для детей-сирот. Ранее с таким предложение выступил прокурор региона, пишет Nashgorod.ru со ссылкой на прокуратуру Тюменской области.
В 2017 году власти Тюменской области обеспечили квартирами 568 обездоленных детей. В 2018 году на эти цели было заложено 500 млн руб., однако в регионе проживает 1,4 тыс. детей-сирот, нуждающихся в жилье.
Из-за этого прокурор области о обратился к региональным властям с предложением выделить на покупку жилья детям-сиротам дополнительные средства.
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