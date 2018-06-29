В 2018 году можно будет частично обналичить материнский капитал

С 2018 года, в течении полутора лет, семьи, признанные нуждающимися, смогут получать ежемесячные отчисления из материнского капитала, в размере прожиточного минимума для ребёнка, установленного в регионе. В среднем, по России — около 11 тысяч рублей в месяц можно будет обналичить из материнского капитала и потратить по своему усмотрению.

С 1 января 2018 года вступил в силу приказ президента России, направленный на поддержку материнства и детства. Семьи, получающие сертификат на материнский капитал за детей, рождённых только с начала 2018 года, до достижения вторым ребёнком полутора лет, смогут получать ежемесячные выплаты из материнского капитала. Размер выплат зависит от размера прожиточного минимума региона, где зарегистрирована семья. В Чукотском округе выплата составит 22 тысячи рублей, в Московском регионе -14 тысяч рублей, а в Белгородской области — 8 000 рублей.

Пособие назначается на 1 год, по истечении этого периода, нужно будет снова подать документы, на повторное назначение выплат за оставшиеся 6 месяцев, от общего срока — 1,5 года, предусмотренного законом.