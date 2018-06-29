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В 2018 году можно будет частично обналичить материнский капитал
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В 2018 году можно будет частично обналичить материнский капитал 

Старое Крюково 58 минут назад
Фото: Старое Крюково
С 2018 года, в течении полутора лет, семьи, признанные нуждающимися, смогут получать ежемесячные отчисления из материнского капитала, в размере прожиточного минимума для ребёнка, установленного в регионе. В среднем, по России — около 11 тысяч рублей в месяц можно будет обналичить из материнского капитала и потратить по своему усмотрению.
С 1 января 2018 года вступил в силу приказ президента России, направленный на поддержку материнства и детства. Семьи, получающие сертификат на материнский капитал за детей, рождённых только с начала 2018 года, до достижения вторым ребёнком полутора лет, смогут получать ежемесячные выплаты из материнского капитала. Размер выплат зависит от размера прожиточного минимума региона, где зарегистрирована семья. В Чукотском округе выплата составит 22 тысячи рублей, в Московском регионе -14 тысяч рублей, а в Белгородской области— 8 000 рублей.
Пособие назначается на 1 год, по истечении этого периода, нужно будет снова подать документы, на повторное назначение выплат за оставшиеся 6 месяцев, от общего срока — 1,5 года, предусмотренного законом.
Как сообщает пенсионный фонд, за 6 месяцев 2018 года, 820 семей подали заявления на выплату денег из материнского капитала, 440 семей из Москвы и Московской области уже получают выплаты.
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