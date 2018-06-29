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Туристам могут компенсировать отдых в России
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Туристам вернут часть денег за поездку в Россию 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил властям проработать вопрос о частичной компенсации стоимости турпутёвок иностранцам, приехавшим в страну. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В правительстве отметили, что такая мера будет принята для «стимулирования въездного туристического потока из целевых стран». Для этого власти также планируют поддержать «сертификацию и адаптацию услуг».
В мае власти Крыма предложили отменить визы для иностранцев, которых интересуют санатории и курорты полуострова. По задумке чиновников, иностранцы смогут находиться в Крыму без оформления визы в течение 30 дней. Для этого понадобится подтверждение, что гость приехал именно на лечение.
В Крыму заявили, что эта инициатива позволит «подтянуть» российские санатории: их руководителям придется ориентироваться на международные стандарты, что принесет пользу и россиянам.
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