Россияне без наличных: когда запретят кэш

Российские власти отрицают планы введения ограничений по наличным расчетам в ближайшее время. Впрочем, эксперты считают, что «запрет наличных» в том или ином виде может быть прописан в период до 2020 года, поскольку Минфину важно увеличить собираемость налогов. Препятствием для отказа от наличных является недостаточная глубина проникновения современных платежных систем.

В Минфине и Госдуме говорят, что нет планов вести полный или частичный запрет на наличные расчеты. С прогнозом, что такие ограничения могут появиться в ближайшее время, выступил один из банкиров.

Как заявил «Газете.Ru» глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков , введение лимита на расчеты наличными для физлиц вряд ли произойдет в ближайшие пять лет.

«Время от времени эта тема всплывает то по инициативе Центробанка, то по инициативе Минфина. Сейчас она актуальна из-за желания регуляторов бороться с сомнительными операциями. Кроме того, государство тратит огромные деньги на транспортировку этих денег, и отказ от наличных кажется логичным», — заявил Аксаков.

При этом, по словам депутата, в ближайшие годы ограничение на операции с наличными бессмысленно. Их стоит обсуждать и вводить, только когда 90% операций россияне будут совершать в безналичной форме, считает он.

Как заявили агентству РИА «Новости» в Минфине, в настоящее время не рассматривается введение ограничения на максимальную сумму наличных средств для расчетов физических лиц. На запрос «Газеты.Ru» в ведомстве не ответили.

Обсуждать возможность ограничения сумм по наличным расчетам Банк России и Минфин начали еще в 2012 году. В частности, предлагалось закрепить в законе максимальный порог расчета физлиц наличными в 600 тысяч рублей. Подобный законопроект даже был внесен в Госдуму. Но, как пояснил «Газете.Ru» Аксаков, в ближайшее время его рассмотрение не предполагается.

В прошлом году глава Минфина Антон Силуанов призвал вернуться к идее ввести максимальный порог расчетов наличными и предложил ограничить расплату наличными при покупке дорогостоящих товаров, в том числе недвижимости, транспортных средств и драгоценностей.

В Центробанке не смогли предоставить «Газете.Ru» оперативный комментарий.

Идея ограничить оплату наличными кажется экспертам логичной на фоне роста безналичных платежей. Согласно статистике Центробанка, за первый квартал этого года количество активных банковских карт в России составило почти 165 млн единиц, что на 18% выше аналогичного показателя предыдущего года.

За январь-март этого года количество транзакций по картам по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросло на 37,5%, объем — на 30%.

В целом в первом квартале россияне воспользовались картами 7 млрд раз на общую сумму более 16 трлн рублей.

Таким образом, при пересчете на одного россиянина это составило 48 операций на 113 тыс. рублей.

«В интересах Минфина и Центробанка — полное отсутствие наличных расчетов. Чем меньше будет наличных в обороте, тем проще будет отслеживать движение ликвидности и повышать эффективность проводимой налоговой политики», — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский

Но регуляторы своими действиями могут дестимулировать рост безналичных платежей. Сейчас происходит ужесточение контроля над операциями перевода средств между счетами физлиц, что в конечном итоге приведет к тому, что часть расчетов между нанимателем и исполнителем перейдет обратно к наличному расчету, говорит он.

Это будет стимулировать сокращение объема средств на банковских счетах, что Минфин не может устраивать, ведь таким усложнится контроль над денежными потоками в экономике.

«А учитывая обострившееся желание Минфина повысить собираемость налогов за счет вывода из тени «самозанятых», ведомству важно снизить объем наличности в обороте», — резюмирует эксперт.

На днях стало известно, что с 1 января 2019 года в четырех регионах России — Москве Татарстане , Московской и Калужской областях — появится новый налог для самозанятых и индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников. Ставка будет колебаться от 3 до 6%. Она будет отличаться в зависимости от того, кому предприниматель оказывает услуги, физическим лицам или юридическим.

Как отмечает аналитик «Финам» Алексей Коренев , при обсуждении ограничений на расчеты наличными почти всегда в пример приводятся высокоразвитые страны Европы и Северной Америки, где подобные ограничение в том или ином виде существуют. Однако речь обычно идет о государствах, где достаточно высокая плотность населения, хорошо развита банковская инфраструктура и есть многолетний опыт использования безналичных платежей.

Несмотря на рост безналичных платежей, в России подобный подход может быть беспроблемно осуществлен лишь в крупных городах, где и точки розничной торговли давно оснащены системами приема безналичных платежей, и подавляющее большинство населения активно пользуется банковскими картами.

«Какие безналичные платежи могут быть в сельском продмаге в глухом сибирском селении или в автолавке, раз в неделю объезжающей цепочку захолустных деревень?» — отмечает аналитик.

Как утверждает в свою очередь Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер», законодательное установление конкретных лимитов вряд ли способно ускорить процесс перехода на безналичные операции.

«В конечном счете, главное не то, какой суммой ограничивать наличные расчеты, а то, чтобы переход на безнал в стране происходил максимально естественно, чтобы россияне сознательно отказывались от наличных. Например, этому могут способствовать банки, внедряя такие услуги, чтобы расплачиваться картой или смартфоном было выгоднее, чем наличными, в том числе благодаря различным скидкам, бонусам, получению cashback», — говорит эксперт.

В то же время Илья Жарский полагает, что ограничение наличных расчетов может быть введено до 2020 года. По его мнению, «оно может быть установлено на уровне 100 или 150 тысяч рублей в зависимости от того, опыт какой страны покажется России ближе».