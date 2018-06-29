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Названа средняя зарплата москвичей
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Названа средняя зарплата москвичей 

Рамблер 1 час назад
В апреле 2018 года средняя зарплата москвичей составила 89 тысяч 318 рублей, увеличившись по сравнению с апрелем 2017-го на 12,4 процента. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Мосгорстат.
Речь идет о среднемесячной номинальной зарплате, которую начислили сотрудникам крупных, средних и малых организаций.
Реальная зарплата в Москве в апреле этого года выросла на 8,2 процента к марту.
Ранее портал Superjob.ru провел опрос, согласно которому среднестатистическому гражданину России «для счастья» нужно зарабатывать 159 тысяч рублей в месяц. Москвичи оценили размер дохода, необходимого для счастливой жизни, в 212 тысяч рублей ежемесячно.
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