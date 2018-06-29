Названа средняя зарплата москвичей

В апреле 2018 года средняя зарплата москвичей составила 89 тысяч 318 рублей, увеличившись по сравнению с апрелем 2017-го на 12,4 процента. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Мосгорстат.

Речь идет о среднемесячной номинальной зарплате, которую начислили сотрудникам крупных, средних и малых организаций.

Реальная зарплата в Москве в апреле этого года выросла на 8,2 процента к марту.