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Пенсионная реформа окажется последней в истории
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Пенсионная реформа окажется последней в истории 

Рамблер 41 минуту назад
Председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов предложил создать рабочую группу по подготовке предложений к пенсионной реформе. Об этом, как передает ТАСС, он заявил во время круглого стола в Госдуме.
≥≥ Россияне рискуют остаться без пенсий
В рабочую группу Вострецов предложил включить депутатов Госдумы, членов объединения профсоюзов России «Соцпроф», представителей Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Конфедерации труда России (КТР).
«Наша с вами задача — не застопорить пенсионную систему вообще, а выработать такие инструменты, которые бы позволили найти деньги в бюджете, чтоб наши пенсионеры, которые уже выйдут на пенсию, нормально жили, а не искали бы себе какую-то подработку», — сказал он.
Вострецов также выразил надежду, что проводимая пенсионная реформа станет последней в истории России.
«Бесконечно реформировать нельзя, людям должны быть понятны четкие правила игры», — заключил он.
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