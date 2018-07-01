В России вступили в силу ограничения на автомобили с «грязным» выхлопом

России с 1 июля вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения (ПДД), предусматривающая ограничения на экологический класс автомобилей, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что в ПДД появятся новые дорожные знаки, в том числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Он будет запрещать движение автомобилей, экологический класс которых ниже, чем указанный знаком.

Нововведение коснется владельцев автомобилей классов «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и других. Предполагается, что штраф за нарушение экологических норм составит 500 руб., однако в ГИБДД еще не прокомментировали данную информацию.

Издание отмечает, что новые знаки еще не начинают устанавливать на дорогах, поскольку для них не разработан ГОСТ.

Ранее сообщалось, что в России заработали электронные паспорта автомобилей.