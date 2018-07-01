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В России вступили в силу ограничения на автомобили с «грязным» выхлопом
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В России вступили в силу ограничения на автомобили с «грязным» выхлопом 

Газета.Ru 1 июля 2018
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
В России с 1 июля вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения (ПДД), предусматривающая ограничения на экологический класс автомобилей, сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что в ПДД появятся новые дорожные знаки, в том числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Он будет запрещать движение автомобилей, экологический класс которых ниже, чем указанный знаком.
Нововведение коснется владельцев автомобилей классов «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и других. Предполагается, что штраф за нарушение экологических норм составит 500 руб., однако в ГИБДД еще не прокомментировали данную информацию.
Издание отмечает, что новые знаки еще не начинают устанавливать на дорогах, поскольку для них не разработан ГОСТ.
Ранее сообщалось, что в России заработали электронные паспорта автомобилей.
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