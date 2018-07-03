Банки собирают биометрию клиентов

Первые сто россиян сдали данные в Единую биометрическую систему

С 30 июня банки начали собирать записи голоса и изображения лиц россиян и отправлять их в Единую биометрическую систему (ЕБС). Она позволит гражданам подтверждать личность без предъявления паспорта и удаленно открывать счета и вклады, брать кредиты и делать переводы в любом банке.

Первая сотня

С момента запуска ЕБС в ней зарегистрировалось около 100 пользователей, сообщил представитель «Ростелекома» (оператор системы). Регистрироваться в системе в понедельник приходили и сотрудники ЦБ — под видом обычных людей, рассказал сотрудник одного из банков. Представитель регулятора подтвердил, что его сотрудники приходили в банки и сдавали данные — но по личной инициативе.

А корреспондент «Ведомостей» отправилась регистрироваться в ЕБС по заданию редакции.

Быстрее, чем ручкой

Сначала нужно было открыть в этом банке счет: регистрировать в биометрической системе банки могут только своих клиентов. После нужно было предоставить номер СНИЛС (для проверки учетной записи на «Госуслугах»), прочитать в микрофон три числовых ряда и посмотреть в камеру — чтобы было фото. Сдача биометрических данных заняла меньше времени, чем заполнение анкеты на открытие счета. Сотрудник банка рассказал, что отметка о регистрации в ЕБС должна появиться в личном кабинете на портале госуслуг в течение недели. Однако она появилась в тот же день, правда, найти ее оказалось непросто — это удалось только после прочтения специальной памятки.

Только на бумаге

Применить биометрические данные пока негде: ни один из банков еще не оказывает услуги удаленно через ЕБС. Многие готовятся запустить такие продукты — но ближе к концу года: ведь собирать биометрию — это обязанность банков, а оказывать с ее помощью услуги — право, объясняет сотрудник одного из них. Пока лишь два банка готовы начать оказывать услуги удаленно, говорит человек, близкий к одному из создателей проекта, однако пока они не начали этого делать.

Причину ни банки, ни «Ростелеком» не называют. Представитель «Ростелекома» заявил, что ЕБС полностью готова не только к тому, чтобы люди сдавали биометрические данные, но и к тому, чтобы они получали с ее помощью услуги. Сотрудники двух банков пеняли на ограниченные возможности системы.

И все же корреспондент «Ведомостей» попыталась открыть удаленно счет: на сайте одного из банков уже была такая функция, но, когда дело дошло до подтверждения учетной записи на «Госуслугах», система выдала ошибку и порекомендовала обратиться в отделение.

Не хватает бумаг

ЕБС запускалась в спешке, и регуляторы успели согласовать не все подзаконные акты. «Ведомости» нашли на regulation.gov как минимум четыре еще не утвержденных проекта, включая те, которые регулируют сбор и обработку биометрических данных и устанавливают перечень угроз безопасности.

«Ростелеком» переадресовал вопрос о том, как сейчас регулируется работа банков, ЦБ и Минсвязи , их представители не ответили на него. Достаточным основанием для сбора биометрии стало информационное письмо ЦБ, говорит представитель Райффайзенбанка . Член правления «Почта банка» Святослав Емельянов считает, что достаточно уже принятых поправок в закон.

Первая десятка

По закону собирать биометрию обязаны все банки, к которым у регуляторов нет претензий (их, по данным ЦБ, 438). Пока это делают единицы — не более 10, показал опрос «Ведомостей». Среди них нет Сбербанка . Он готовится работать с ЕБС, сообщил представитель банка, но пока выпущены не все нормативно-правовые акты, «полномасштабный процесс закупки и поставки оборудования в отделения запустить невозможно».

ЦБ разработал следующий график: до конца года банки обязаны оборудовать не менее 20% отделений для сбора биометрии, до 30 июня 2019 г. — не менее 60%, до 31 декабря 2019 г. — все отделения.

Услуги из ЕБС