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Россияне рискуют остаться без пенсий
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Россияне рискуют остаться без пенсий 

Рамблер 1 час назад
Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов заявил, что из-за перехода к электронным трудовым книжкам данные о работе граждан могут потеряться. Об этом сообщает НСН.
По мнению Куликова, также данным угрожают хакерские атаки. Он привел в пример человека, который может проработать 40 лет, но кто-то «влезет и внесет правки» в его данные. В итоге информация о рабочем стаже пропадет, а человек останется без пенсии.
Куликов подчеркнул, что работнику в таком случае пришлось бы ходить по судам. При этом бумажная трудовая книжка «никак себя негативно не показала».
О поэтапном внедрении в России электронных трудовых ранее сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, россиянам не придется предоставлять сведения о работе для получения госуслуг — вся информация будет в электронной базе. Передавать данные в Пенсионный фонд в электронном виде начнут с 1 января 2020 года. При этом для желающих бумажные трудовые книжки сохранятся.
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