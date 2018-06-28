Россияне рискуют остаться без пенсий

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов заявил, что из-за перехода к электронным трудовым книжкам данные о работе граждан могут потеряться. Об этом сообщает НСН.

По мнению Куликова, также данным угрожают хакерские атаки. Он привел в пример человека, который может проработать 40 лет, но кто-то «влезет и внесет правки» в его данные. В итоге информация о рабочем стаже пропадет, а человек останется без пенсии.

Куликов подчеркнул, что работнику в таком случае пришлось бы ходить по судам. При этом бумажная трудовая книжка «никак себя негативно не показала».