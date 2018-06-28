Экс-замминистра финансов станет президентом Черноморского банка торговли и развития

Новым президентом Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) с 16 июля станет экс -замминистра финансов России Дмитрий Панкин. Об этом журналистам сообщил действующий президент ЧБТР Ихсан Деликанли.

«В этом году будет осуществлена ротация руководства банка. Я передам свои полномочия господину Дмитрию Владимировичу Панкину, который утвержден в качестве нового президента банка и заступит в должность 16 июля. Ему и его команде, новому менеджменту банка, предстоит совместно со странами-членами разработать стратегию на новый четырехлетний период, который обозначит наши цели и в том числе в порядке роста портфеля», — сказал Деликанли.

Дмитрий Панкин дважды занимал должность замминистра финансов, главы Федеральной службы по финансовым рынкам РФ.

Черноморский банк торговли и развития — международная финансовая организация, которая начала деятельность в 1999 году. Учредителями банка являются Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдавия, Румыния, Россия, Турция и Украина. штаб-квартира банка находится в Греции.