Банкам дали право блокировать переводы на карты

Перевод не дойдет: банки смогут блокировать карты

С осени банки смогут блокировать операции клиентов и их карты при подозрении на хищение средств на срок до двух дней. Соответствующий законопроект подписан президентом РФ. Эта мера, с одной стороны, расширяет полномочия банков в борьбе с мошенничеством и незаконными транзакциями, с другой — может снизить объем продаж банками услуг по страхованию вкладов, отмечают эксперты.

Закон, расширяющий полномочия банков при противодействии хищению средств со счетов клиентов, подписал президент РФ Владимир Путин . Речь идет о том, что банки смогут на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов в случае возникновения подозрения на мошеннические действия и хищение средств.

Закон, отмечается в тексте, размещенном на портале правовой информации, вступает в силу через 90 дней после опубликования. Таким образом,

блокировать сомнительные транзакции с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и кредитные карты банки могут начать уже с конца сентября.

Согласно тексту закона, «оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции, соответствующей признака осуществления списания денежных средств без согласия клиента, обязан до осуществления списания денежных средств с банковского счета клиента на срок не более двух рабочих дней приостановить исполнение распоряжения о совершении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». Такие признаки устанавливаются Банком России и публикуются на сайте регулятора.

При этом блокировка будет касаться не только банковских карт, но и электронных кошельков, мобильных приложений и других средств ДБО. Связаться с физическим лицом при возникновении подозрения банк может посредством электронной почты или телефона, с юридическим — в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа.

Как ранее пояснял «Газете.Ru» председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков , если владелец счета, в отношении которого применена блокировка и осуществлен запрос банком подтверждения операции, не выйдет на связь, банк все равно проведет операцию.

Если бабушка находится в России , а платеж по ее карте совершается с Каймановых островов, то очевидно, что операция это мошенническая и банк должен ее блокировать, приводит Аксаков пример, который банк отнесет к «транзакциям без согласия плательщика».

Данный закон создает дополнительных механизм защиты средств не только для физических, но и для юридических лиц. Причем в их случае сомнительная операция может быть и вовсе отменена.

Так, юрлица при проведении транзакции, вызывающей подозрения, теперь смогут обратиться в банк и попросить его незамедлительно связаться с банком-получателем средств юрлица. Предполагается, что это позволит оперативно блокировать денежные средства в банке-получателе. Если получатель денежных средств не сможет предоставить документы, подтверждающие право на переведенные средства, то деньги будут отправлены обратно юрлицу.

Новый правовой механизм призван защитить граждан от несанкционированных переводов. Только в прошлом году было совершено порядка 300 тысяч таких операций с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, на общую сумму более 1 млрд рублей.

Принятие законопроекта, полагает Аксаков, снизит число мошенничеств как минимум наполовину.

Эксперты и юристы в целом положительно оценивают данный закон.

Согласованная президентом инициатива уже давно лежала на поверхности и требовала внедрения в банковскую систему, поскольку в первую очередь от несанкционированных краж и действий мошенников страдали клиенты и сами кредитные организации, отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов

Зачастую люди иногда сами поддаются уловкам мошенников и соглашаются на сомнительные покупки через некоего посредника, доверяя при этом малознакомым людям, предложившим, например, сэкономить на покупке необходимой вещи, при этом через какое-то время пострадавшее лицо может заподозрить неладное, и при действии такого закона банк с большей вероятности сам заблокирует транзакцию.

Это даст определенное время, чтобы разобраться в подлинности намерений, и, таким образом, риски безвозвратной потери средств сводятся к минимуму, отмечает эксперт.

Согласно обнародованной недавно статистике ЦБ, за прошлый год объем сомнительных операций составил 422 млрд рублей, из которых 326 млрд рублей составили операции по обналичиванию. При этом авансирование импорта товаров стало в 2017 году основным каналом по сомнительному выводу средств за рубеж, оно составило 24% (23 миллиарда рублей) от общего объема таких операций.

Шустов отмечает также, что, с другой стороны, такой закон в какой-то степени может снизить объем продаж банками услуг по страхованию вкладов, так как будет больше законных оснований для того, чтобы клиент был уверен в надежности хранения собственных средств.