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Выплаты на первого ребенка получили две тысячи донских семей
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Выплаты на первого ребенка получили две тысячи донских семей 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В 2018 году в Ростове родились больше пяти тысяч детей
В России семьи, в которых родились первенцы с начала года, могут получать ежемесячные выплаты. В Ростовской области размер пособий — 10,5 тысячи рублей. На Дону эту сумму получают уже две тысячи семей.
— Пособия выплачивают с момента рождения ребенка до того, как первенцу исполнилось полтора года. Выплаты можно получить при условии, что средний доход для семьи из трех человек не выше 47,8 тысяч рублей, — сообщило правительство Ростовской области.
В среднем по стране, как и в Ростовской области, размер пособий составил 10,5 тысяч рублей. В Волгоградской области платят чуть меньше — 9,7 тысяч, там выплаты получили больше тысячи семей.
Обращаться за назначением выплат нужно в территориальный орган Соцзащиты населения напрямую или через МФЦ. Кроме того, заявление и документы можно принести в электронной форме на носителе, отправить их через сайт Госуслуг или по почте.
Набор документов для каждой семьи может отличаться в зависимости от ситуации. Базовый пакет включает в себя паспорта родителей (заявителей); свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о браке; документы, подтверждающие доходы семьи.
Подать заявление можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. При этом, если обратиться позднее шести месяцев, пособие установят со дня подачи заявления. Если подать документы в первые шесть месяцев после появления первенца, то начислят все выплаты с дня его рождения.
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