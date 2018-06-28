Выплаты на первого ребенка получили две тысячи донских семей

В 2018 году в Ростове родились больше пяти тысяч детей

России семьи, в которых родились первенцы с начала года, могут получать ежемесячные выплаты. В Ростовской области размер пособий — 10,5 тысячи рублей. На Дону эту сумму получают уже две тысячи семей.

— Пособия выплачивают с момента рождения ребенка до того, как первенцу исполнилось полтора года. Выплаты можно получить при условии, что средний доход для семьи из трех человек не выше 47,8 тысяч рублей, — сообщило правительство Ростовской области.

В среднем по стране, как и в Ростовской области, размер пособий составил 10,5 тысяч рублей. В Волгоградской области платят чуть меньше — 9,7 тысяч, там выплаты получили больше тысячи семей.

Обращаться за назначением выплат нужно в территориальный орган Соцзащиты населения напрямую или через МФЦ. Кроме того, заявление и документы можно принести в электронной форме на носителе, отправить их через сайт Госуслуг или по почте.

Набор документов для каждой семьи может отличаться в зависимости от ситуации. Базовый пакет включает в себя паспорта родителей (заявителей); свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о браке; документы, подтверждающие доходы семьи.

Подать заявление можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. При этом, если обратиться позднее шести месяцев, пособие установят со дня подачи заявления. Если подать документы в первые шесть месяцев после появления первенца, то начислят все выплаты с дня его рождения.