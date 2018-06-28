Сбербанк начал предоставлять доступ к электронным госуслугам

Сбербанк Онлайн» начал предоставлять клиентам онлайн-доступ к госуслугам. Первыми на сайте банка и в мобильном приложении появились два интернет-сервиса, позволяющие перевести пенсию на счет в Сбербанке без визита в отделение банка и Пенсионный фонд, а также получить выписку из индивидуального лицевого счета ПФР

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, вместе с Пенсионным фондом банк готовит к запуску еще несколько сервисов — среди них, например, онлайн-оформление, получение и использование материнского капитала.

— Пенсионные услуги — только начало, мы приложим все усилия для того, чтобы наши клиенты смогли получать различные государственные услуги через каналы Сбербанка», — цитирует пресс-служба президента Сбербанка Германа Грефа

По его словам, предоставление доступа к госуслугам отражает идеи, заложенные в стратегию развития банка.