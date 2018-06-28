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Сбербанк начал предоставлять доступ к электронным госуслугам
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Сбербанк начал предоставлять доступ к электронным госуслугам 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
«Сбербанк Онлайн» начал предоставлять клиентам онлайн-доступ к госуслугам. Первыми на сайте банка и в мобильном приложении появились два интернет-сервиса, позволяющие перевести пенсию на счет в Сбербанке без визита в отделение банка и Пенсионный фонд, а также получить выписку из индивидуального лицевого счета ПФР.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, вместе с Пенсионным фондом банк готовит к запуску еще несколько сервисов — среди них, например, онлайн-оформление, получение и использование материнского капитала.
— Пенсионные услуги — только начало, мы приложим все усилия для того, чтобы наши клиенты смогли получать различные государственные услуги через каналы Сбербанка», — цитирует пресс-служба президента Сбербанка Германа Грефа.
По его словам, предоставление доступа к госуслугам отражает идеи, заложенные в стратегию развития банка.
Ранее Пятый канал рассказывал, почему глава Сбербанка считает, что наличность в кармане становится в России анахронизмом.
Пятый канал: последние новости
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