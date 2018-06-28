Ещё
Номер телефона приравняют к паспорту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Номер телефона приравняют к паспорту 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Россияне смогут подтверждать свою личность номером мобильного телефона, сообщили «Ведомостям» в некоммерческой организации «Цифровая экономика», которая разработала соответствующие поправки.
Рабочая группа «Цифровой экономики» по нормативному регулированию разработала и уже отправила на доработку поправки в три российских закона — «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан».
Согласно инициативе некоммерческой организации, россияне смогут подтверждать свою личность, например, при получении телемедицинских услуг, по номеру мобильного телефона.
Среди других идентификаторов, которые законопроект «Цифровой экономики» предлагает легализовать в качестве удостоверения личности — биометрия, дактилоскопия, электронная подпись, а также авторизация в единой системе идентификации и аутентификации.
Учредителем АНО «Цифровая экономика» является правительство России.
Комментарии44  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин разрешил блокировать карты россиян361
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме764
США высказались о признании Крыма российским266
РФ предсказали климатическую катастрофу87
Россияне захотели работать четыре дня в неделю67
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
06:39
Опасная школьница склоняла детей к суициду
Общество Происшествия
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
00:05
Собчак заклевали за издевательства над сыном
Шоу-бизнес
02:33
Джигурда объявил о миллионе голосов за «мэра Джигурду»
Шоу-бизнес
03:04
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме
Общество
03:44
Самая крутая награда для Путина и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение