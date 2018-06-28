Номер телефона приравняют к паспорту

Россияне смогут подтверждать свою личность номером мобильного телефона, сообщили «Ведомостям» в некоммерческой организации «Цифровая экономика», которая разработала соответствующие поправки.

Рабочая группа «Цифровой экономики» по нормативному регулированию разработала и уже отправила на доработку поправки в три российских закона — «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан».

Согласно инициативе некоммерческой организации, россияне смогут подтверждать свою личность, например, при получении телемедицинских услуг, по номеру мобильного телефона.

Среди других идентификаторов, которые законопроект «Цифровой экономики» предлагает легализовать в качестве удостоверения личности — биометрия, дактилоскопия, электронная подпись, а также авторизация в единой системе идентификации и аутентификации.