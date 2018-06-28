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Материнский капитал красноярские семьи будут получать до 2021 года
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Материнский капитал красноярские семьи будут получать до 2021 года 

sibnovosti.ru 5 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
На комитете по охране здоровья и социальной политики депутаты Законодательного собрания края одобрили законопроект о продлении выплат маткапитала до 2021 года.
Напомним, сейчас за рождение третьего ребенка семьи в регионе получают 137 тысяч рублей. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование, приобретение транспортных средств, технических средств реабилитации, а также получение выплат в размере 12 тысяч рублей ежегодно. Срок действующего закона истекает 31 декабря 2018 года. Продлить его предлагают до 2021 года.
«Это существенная мера поддержки семей с детьми. С июля 2011 года более 35 тысяч многодетных семей получили краевые сертификаты на материнский капитал. 50% семей уже направили средства краевого материнского капитала на улучшение жилищных условий», — отмечает министр социальной политики региона Галина Пашинова.
Члены профильного комитета одобрили проект закона и рекомендовали его к рассмотрению на ближайшей сессии Заксобрания, которая запланирована на 5 июля.
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