Материнский капитал красноярские семьи будут получать до 2021 года

На комитете по охране здоровья и социальной политики депутаты Законодательного собрания края одобрили законопроект о продлении выплат маткапитала до 2021 года.

Напомним, сейчас за рождение третьего ребенка семьи в регионе получают 137 тысяч рублей. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование, приобретение транспортных средств, технических средств реабилитации, а также получение выплат в размере 12 тысяч рублей ежегодно. Срок действующего закона истекает 31 декабря 2018 года. Продлить его предлагают до 2021 года.

«Это существенная мера поддержки семей с детьми. С июля 2011 года более 35 тысяч многодетных семей получили краевые сертификаты на материнский капитал. 50% семей уже направили средства краевого материнского капитала на улучшение жилищных условий», — отмечает министр социальной политики региона Галина Пашинова.

Члены профильного комитета одобрили проект закона и рекомендовали его к рассмотрению на ближайшей сессии Заксобрания, которая запланирована на 5 июля.